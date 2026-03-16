Hohenlinden siegt im Derby – Hohenbrunn spielt Remis Kampf um Relegationsplatz von Wolfgang Herfort · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

FB KK Grafing (gelb) Niklas Urban vs Hohenlinden Simon Haberl und TW Valentin Kamerloher – Foto: Sro

Der Relegationsrang wird hart umkämpft. Hohenlinden gewinnt dramatisch, während Kirchseeon eine herbe Niederlage kassiert.

TSV Hohenbrunn – VfB Forstinning II 1:1 „Den Abstand nach hinten haben wir gewahrt.“ Mit ein wenig Erleichterung kommentierte Forstinnings Trainer Hubert Schunk den späten Punktgewinn beim Tabellenvorletzten TSV Hohenbrunn. Die Hausherren führten durch Georg Braun mit 1:0 (68.), ehe Stefan Zollner Robert Brummer auf die Reise schickte und der Ausgleich zum 1:1 durch einen überlegten Schuss ins lange Eck folgte (88.). „Torchancen erspielen wir uns. Aber wir können uns vorne nicht entscheidend durchsetzen“, benennt Schunk das derzeitige Manko beim VfB II.

TSV Poing – TSV Feldkirchen 2:0

Ein weiteres Mosaiksteinchen auf dem Weg in die Kreisliga setzte der TSV Poing mit dem 2:0 Erfolg über den nun distanzierten Verfolger aus Feldkirchen. Der Kontrahent machte aber den Poingern das Leben schwer, beim Stand von 1:0 verpassten die Gäste mehrfach den möglichen Ausgleich. „Wir haben halt auch noch einen Keeper drin“, lobte Co-Trainer Florian Muck seinen Schlussmann Krystian Antelmann. Und vorne eben Spielertrainer Stefan de Parto, dessen Abschlussqualitäten zum 2:0 führten (12. + 45.). „Dafür ist er da“, benannte Muck das originäre Betätigungsfeld von de Prato. TSV Grafing – SV Hohenlinden 2:3

„Leider haben wir es nochmal spannend gemacht.“ Wirklich bedauert hat Sebastian Ittlinger, Spielertrainer des SV Hohenlinden, das Geschehen aber nicht. Denn er sorgte höchstpersönlich für ein aus Gästesicht versöhnliches Ende des Derbys in Grafing. In der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelte er einen Eckball direkt zum entscheidenden 3:2-Sieg seines Teams. Dabei hatte es schon früh nach einem Hohenlindener Erfolg ausgesehen. Manuel Fuchs nutzte aus einer Abseitsposition heraus ein Solo zum 0:1 (13.). Schiri Kevin Mayer, der für seine Leistung von beiden Seiten gelobt wurde, lag ausnahmsweise falsch, wie er nach dem Schlusspfiff einräumte. Mit dem 0:2 (60.) von Zoran Pejic schien die Partie vorzeitig gelaufen zu sein. „Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um Tore zu machen“, klagte Grafings Coach Stefan Holzmann. Doch ab Minute 75 gab sein Team noch mal richtig Gas. Quirin Kreitmaier gelang der Anschlusstreffer (81.), Johannes Oswald schaffte den Ausgleich (87.). Und dennoch vermisste Holzmann das Spielglück. „Da zeigen wir, was bei uns in wenigen Minuten möglich ist, und dann stellt dir das Pech ein Bein“, kommentierte er den Hohenlindener Last-Minute-Treffer. „Dabei hatten wir es nur noch mit zehn Gegnern zu tun.“ Denn der Healiner Christian Reiser hatte zuvor Gelb-Rot gesehen (90.+3). Mit dem Auswärtssieg ging’s für den SVH in der Tabelle aufwärts, Grafing musste Rang zwei räumen. Das Gerangel um den Relegationsplatz hat an Intensität zugenommen. ASV Glonn – FC Dreistern 2:5

Wacker gekämpft, aber am Ende stand der ASV Glonn nach der 2:5-Niederlage gegen den Ligazweiten FC Dreistern wieder einmal mit leeren Händen da. „Wir haben ein richtig starkes Spiel gemacht, aber dafür können wir uns nichts kaufen“, resümierte der spielende Abteilungsleiter Jakob Stefer geknickt. Nach dem kurzfristigen Krankheitsausfall von zwei weiteren Akteuren hielt der ASV das Spiel lange offen und schnupperte nach dem 2:3-Anschlusstreffer von Anian Öckl (78.) sogar an einem Punkt. Doch in der Schlussphase zogen die Dreisterner doch noch auf 2:5 davon. Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Simion Schuler (29.) erzielt. SpVgg Höhenkirchen – TSV Zorneding II 4:1

Mit zwei Niederlagen startete die Reserve des Bezirksligisten in die Rückrunde. „Das war aber zu erwarten“, bekundete Zornedings Trainer Michael Franz. „Aber jetzt kommen die für uns interessanten Gegner, und wir werden wieder punkten. Am besten gleich nächste Woche in Putzbrunn.“ Die Partie in Höhenkirchen wollte Zorneding II eigentlich wegen Personalproblemen verlegen, der Kontrahent willigte aber nicht ein. Insgesamt agierte dann Zorneding II gar nicht einmal schlecht, aber die Treffer der Hausherren, allesamt im ersten Durchgang, fielen zu leicht. Für den TSV Zorneding II traf Dennis Duwel zwischenzeitlich zum 1:2 (27.). TSV Haar – FC Markt Schwaben 1:4

Nach dem 4:0 über den ASV Glonn folgte für den FC Markt Schwaben mit dem 4:1 gleich der nächste Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld. „Da gehören wir hin, nicht in die hinteren Regionen“, freute sich Trainer Wolfgang Widl über die neu gewonnene Konstanz. Die erste Halbzeit geriet den Gästen nur durchschnittlich, doch endlich fielen einmal auch zwei eher glückliche Treffer durch Alexander Dremel (10. + 38.). Seine Mannschaft hätte sich dann in der Halbzeitpause neu sortiert, der zweite Durchgang sollte eine Steigerung und zwei weitere Treffer durch Leon Kümmel (60.) und Quirin Lerch (73.) erbringen. Haar traf zwischenzeitlich zum 1:2 durch Maikel Stawarczyk (60.). ATSV Kirchseeon – Putzbrunner SV 1:4