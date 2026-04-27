Hohenlind gewinnt Top-Spiel, Neunkirchen erobert Rang eins zurück

Es war das erwartet umkämpfte Duell beider Mannschaften, in dem Terrence Suso die Gastgeber mit seinem 14. Saisontreffer in Führung brachte (20.). Im zweiten Abschnitt drückten die Gäste immer wieder auf den so wichtigen Ausgleich, kamen allerdings nicht entscheidend vor das Tor der Borussia, die somit einen weiteren wichtigen Heimsieg feierte.

Beide Trainer zeigten sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaften. "Es war von beiden Teams ein sehr intensives Spiel und ein wirkliches Topspiel. Das Momentum hat sich über die gesamten 90 Minuten immer wieder verschoben, sodass es dem neutralen Zuschauer sicherlich nie langweilig wurde", sagte Sascha Zinken, Cheftrainer des SC über das Aufeinandertreffen. Sein Gegenüber Tuna Bilgin äußerte: "Wir wussten, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Insgesamt gab es nur wenige klare Torchancen. Wir hatten die Möglichkeit zur Führung, leider geht der Schuss nur Zentimeter am Tor vorbei und im Gegenzug geht Hohenlind in Führung."

Die Zuschauer sahen ein intensiv geführtes Spiel, in dem schlussendlich der goldene Treffer von Suso den Unterschied machte. "Ich fand, dass wir über weite Strecken die aktivere Mannschaft waren. Allerdings hat uns im letzten Drittel die Durchschlagskraft gefehlt, auch weil wir in entscheidenden Momenten nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. So waren wir offensiv über die gesamte Spielzeit hinweg zu ungefährlich, auch wenn wir am Ende noch Pech mit einem Lattentreffer hatten", verriet Bilgin. Weiter führte er aus: "Unterm Strich war das nötige Spielglück nicht auf unserer Seite. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht leistungsgerecht gewesen, auch wenn uns das am Ende nicht weiterhilft." Zinken sah ebenfalls eine gute Leistung der Defensiven. "Beide Mannschaften haben über 90 Minuten leidenschaftlich verteidigt, wir haben eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Hintermannschaft clever ausgenutzt und somit relativ früh im Spiel das Endergebnis herstellen können", erklärte der Übungsleiter des Siegers.

Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung feierte Hohenlind einen weiteren Erfolg und setzte somit auch den Siegeslauf fort. In der Tabelle machte sich das Ergebnis auch gleich bemerkbar, denn die Borussia eroberte den zweiten Rang, während Brauweiler bis auf Platz vier zurückfiel.

Die weiteren Partien:

Auch im siebten Spiel in Serie blieb der SC Blau-Weiß Köln sieglos. Der TuS Mondorf ging bereits nach zwei Minuten durch ein Eigentor in Front. In der Folgezeit drehten Fabio Dopierala (35.) und Lukas Dolling (50.) die Partie. Doch die Führung konnten die Kölner nicht über die Zeit bringen, denn Haytam Bouskouchi glich zum 2:2-Endstand aus (71.). Mondorf blieb in der Tabelle somit vor dem SC.

Der SV Schlebusch machte durch einen 4:1-Heimerfolg gegen den FV Bonn-Endenich große Schritte in der Tabelle. Bereits nach 27 Minuten führte der Gastgeber durch Noah Gonschior (17.) und einem doppelten Mathias Janeczko (23., 27.) mit 3:0. Zwar konnte Selim Caliskanoglu auf 1:3 verkürzen (51.), allerdings brachte Sebastian Bamberg die 4:1-Entscheidung (72.). Der SV sprang somit auf Rang zehn.

Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid nutzte die Pleite vom Tabellenführer Brauweiler aus und übernahm mit einem 4:1-Erfolg gegen den FV Wiehl die Spitze. Rico Heinen (7.) und Nils Stephan (29., 47.) brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Für die endgültige Entscheidung sorgte Kjell Simnonia (75.), bevor Mirac Ören den 1:4-Endstand besorgte (82.).

Timo Balte eröffnete das Spiel in der 26. Minute mit dem 1:0, ehe Bandian Conde kurz vor dem Halbzeitpfiff für das 1:1 sorgte (41.). Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch Philip Miermann sorgte mit seinem 19. Saisontor für einen späten Jubel beim FV Bad Honnef, der somit den vierten Platz verteidigte (88.). Der 1. FC Spich rutscht auf Platz elf.

Der SSV Homburg-Nümbrecht siegte klar mit 4:0 gegen den SC Rheinbach. Dabei stellten Dean-Robin Paes (11.), Felix Klein (39.) und Felix Sivers (42.) zur Halbzeitpuase auf 3:0. Den einzigen Treffer im zweiten Durchgang erzielte Lukas Grünberg (56.). Der SSV hielt somit den Kontakt zum vierten Platz.