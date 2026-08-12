Hohenlind geht ohne großen Umbruch in die Mittelrheinliga Zinken will mit Hohenlind den eingeschlagenen Weg fortsetzen von Niklas Lohrer · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Suso wird für den SCBLH auch in der Mittelrheinliga auf Torejagd gehen. – Foto: Nick Förster

Für den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind beginnt in dieser Saison ein neues Kapitel. Als Tabellenzweiter der Landesliga Staffel 1 gelang den Kölnern in der vergangenen Spielzeit der Sprung in die Mittelrheinliga. Auch für Trainer Sascha Zinken war es ein besonderer Erfolg: Gleich in seiner ersten Saison bei Hohenlind führte er die Mannschaft zum Aufstieg. Nun bereitet sich der SC auf die Herausforderung Mittelrheinliga vor. In den bisherigen Testspielen gab es einen Sieg gegen Schwarz-Weiß Köln, Unentschieden gegen den Horremer SV und den künftigen Ligakonkurrenten FC Hürth sowie eine Niederlage gegen den SC Elsdorf.

Zinken sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg Nach den ersten Wochen der Vorbereitung zieht Zinken ein positives Zwischenfazit. Die Mannschaft nehme die neue Herausforderung mit der nötigen Intensität an. „Nach drei Wochen Vorbereitung mit vier Testspielen befinden wir uns aktuell auf einem guten Weg. Die Jungs ziehen gut mit und arbeiten hart für die neue Saison.“ Ganz ohne Rückschläge verliefen die vergangenen Wochen allerdings nicht. Einige Verletzungen sorgten bereits für personelle Probleme. „Ein paar Rückschläge durch Verletzungen gab es leider auch schon, aber auch hiermit werden wir als Mannschaft gut umgehen.“

Aufstiegskader erhält das Vertrauen Trotz des Sprungs in die höhere Spielklasse verzichtet Hohenlind auf einen großen personellen Umbruch. Stattdessen sollen diejenigen Spieler ihre Chance erhalten, die den Aufstieg in der vergangenen Saison gemeinsam erarbeitet haben. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, keine großen Veränderungen vorzunehmen. Die Jungs haben sich den Aufstieg letzte Saison hart erarbeitet und sollen sich dafür dieses Jahr auch belohnen dürfen.“ Untätig waren die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt dennoch nicht. Der bestehende Kader wurde punktuell ergänzt, gleichzeitig galt es, einige Abgänge zu kompensieren.„Nichtsdestotrotz haben wir versucht, uns punktuell zu verstärken und auch ein paar Abgänge aufzufangen.“ „Unser Ziel ist und bleibt es, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen" Eine konkrete Tabellenplatzierung gibt Zinken für die erste Mittelrheinliga-Saison nicht als Ziel aus. Stattdessen soll die Mannschaft den Weg fortsetzen, der sie bereits in der Landesliga erfolgreich gemacht hat. „Unser Ziel ist und bleibt es, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, aktiven und attraktiven Fußball zu spielen.“