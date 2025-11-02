Hohenleipischer Junioren mit starkem Pokalfight

Der prächtigen Zuschauerkulisse auf dem Hohenleipischer Sportgelände boten beide Mannschaften ein Pokalspiel wie es im Buche steht mit Führungswechseln, der dazugehörenden Dramatik und dem glücklicheren Ende für die Platzherren, die nun im Viertelfinale des unteren Landespokals stehen.

Die Hohenleipischer Junioren gingen früh in Führung, ließen sich aber von den Gästen zunehmend den Schneid abkaufen, die den Ball besser laufen ließen. Die klareren Chancen hatte dennoch der VfB, dabei sogar drei sogenannte einhundertprozentige. Caputh drehte schließlich das Ergebnis noch vor der Pause und ging Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gar mit zwei Toren Vorsprung in Führung.

Mit Wiederbeginn zeigten die Platzherren aber ein anders Gesicht, gewannen endlich Zweikämpfe und steigerten sich vor allem kämpferisch. Nach Ecke war man nach einer Stunde mit dem 2:3 wieder dran und nach dem inzwischen verdienten Ausgleich wollte die Mannschaft vom Trainer-Duo Henrik Pohlenz/Stefan Werner auch den Sieg. Dabei wurden die VfB-Junioren lautstark vom Publikum unterstützt und letztlich für ihren tollen Einsatz und ihre erhebliche Steigerung nach dem Wechsel belohnt.