Hohenleipisch will nachlegen – Lauchhammer kämpft gegen Abstieg

Für den FC Lauchhammer wird es von Spieltag zu Spieltag bitterer. Mit nur einem Sieg, drei Unentschieden und satten 20 Niederlagen aus 24 Partien steht der Klub am Tabellenende der Landesliga Süd – Rang 15, lediglich sechs Punkte auf dem Konto. Das Torverhältnis von 22:94 spricht eine deutliche Sprache: Die Defensive ist mit das schwächste Glied der gesamten Liga. Nun empfängt Lauchhammer ausgerechnet den VfB Hohenleipisch 1912, der in der Hinspielbegegnung am 23. August 2025 keine Gnade kannte und mit 2:0 gewann.

Der Gast aus Hohenleipisch steht derzeit auf Rang sechs der Tabelle und hat erst 23 Partien absolviert – also ein Spiel weniger als die meisten Konkurrenten. Mit 14 Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 50:27 ist der VfB eine der stabilsten Mannschaften der Liga. 47 Punkte bedeuten Anschluss an die obere Tabellenregion. Ein Auswärtssieg für Hohenleipisch wäre mehr als nur ein Pflichterfüllung – er könnte den Druck auf die Plätze dahinter weiter erhöhen. Für Lauchhammer hingegen geht es schlicht ums sportliche Überleben.

Ein Duell zweier Mannschaften, die tief im Abstiegskampf stecken – und dennoch mit einem gehörigen Unterschied in der aktuellen Verfassung. Der FV Erkner 1920 rangiert auf dem vorletzten Platz 14 mit nur 19 Punkten aus 25 Spielen, fünf Siegen und einer negativen Tordifferenz von minus 34. Die Erkneraner wissen: Ein weiterer Rückschlag würde die Lage kaum noch zu retten machen.

Der SV Döbern dagegen befindet sich auf Rang neun mit 28 Punkten aus 24 Partien und hat damit noch ein Spiel in der Hinterhand. Mit acht Siegen, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen ist Döbern zwar auch nicht ohne Sorgen, doch der Abstand nach unten ist deutlich komfortabler. Im Hinspiel am 15. November 2025 setzte sich Döbern klar mit 2:0 durch. Wiederholt der SV Döbern dieses Ergebnis, könnte er den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter ausbauen. Für Erkner hingegen ist es ein Sechs-Punkte-Spiel – in jede Richtung.

Das Abendspiel des Spieltags in der Landesliga Süd Brandenburg birgt eine klare Rollenverteilung: Der FC Eisenhüttenstadt als einstelliger Tabellenachter empfängt den abgeschlagenen Tabellenletzten SV Grün-Weiß Lübben. Eisenhüttenstadt steht mit 31 Punkten aus 25 Spielen im Mittelfeld – acht Siege, sieben Unentschieden, zehn Niederlagen und eine positive Tordifferenz von plus vier zeigen eine Mannschaft, die im Laufe der Saison Stabilität gewonnen hat.

Der SV Grün-Weiß Lübben hingegen erlebt eine Saison zum Vergessen. Nur drei Siege, ein Unentschieden und 21 Niederlagen – bei einem Torverhältnis von 27:143 – lassen kaum Zweifel am drohenden Abstieg. Selbst auf Rang 16 und mit lediglich vier Punkten aus 25 Spielen scheint das Saisonziel für Lübben längst verloren. Im Hinspiel am 14. November 2025 gewann Eisenhüttenstadt auswärts mit 2:1 – nun soll auf heimischem Boden nachgelegt werden. Für den FC Eisenhüttenstadt ist dieser Abend eine Gelegenheit, die eigene Bilanz weiter zu verbessern und das Torverhältnis zu schönen. Für Lübben geht es um das letzte bisschen Würde in einer schweren Spielzeit.

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