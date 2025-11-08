Hohenleipisch verdienter Sieger im VfB-Duell

Dieses Laufduell entscheidet der Hohenleipischer Erik Pospischil (re.) gegen Hannes Jurischka. – Foto: Frank Thiemig

Die Hohenleipischer gewannen das über die gesamte Zeit mit ordentlich Tempo geführte, gutklassige Landesliga-Spiel gegen Krieschow II und fügten den Gästen, die den zweiten Abschnitt nach einer recht harten Roten Karte in Unterzahl bestreiten mussten, ihre erste Auswärtspleite zu. Hohenleipisch hatte in beiden Spielhälften mehr und klarere Torchancen und hätte die Partie viel früher entscheiden können, jedoch hielt der Gäste-Keeper seine Elf im Spiel. Letztlich erzwangen die Einheimischen den Sieg in der Schlussphase und belohnten sich für ihre gute, mannschaftlich geschlossene Leistung gegen einen spielstarken Kontrahenten. In den ersten fünf Minuten hatte jede Mannschaft eine Großchance. Krieschow II bemüht, das Spiel zu machen, kam aber nur bis an den Hohenleipisch Strafraum. Überhaupt stand die Abwehr der Einheimischen gut. Die hatten auch mehr und vor allem bessere, klarere Torchancen.

Luis Reichmann in der 13. Minute hatte die nächste, im letzten Moment wurde der Ball von Jason Schieskow sauber weggegrätscht. Die Gäste wurden selten gefährlich und als Kapitän Florian Bernhardt die Kugel knapp am Torwinkel vorbeischaufelte (16.) sollte dies für längere Zeit ihre beste Tor-Aktion sein. Ab Mitte der ersten Hälfte erspielten sich die Platzherren regelmäßig teils beste Tormöglichkeiten. Felix Kniesche (22., 36.) und Florian Vogt (37.) scheiterten am Keeper, der Knaller von Cornel Böhme wurde zur Ecke abgelenkt (41.). Mit der finalen Aktion vor der Pause aus dem Spiel heraus traf Kniesche die Latte (45.). Den zurückspringenden Ball bekam Krieschows Enea Kotrri an den leicht abgespreizten Arm und Schieri Stefan Hübner zeigte auf den Punkt. Der Strafstoß unstrittig, aber die rote Karte freilich eine sehr harte Entscheidung. Mit dem von David Walter verwandelten Elfer und der knappen Heim-Führung ging es in die Kabinen.