Hohenleipisch klar eine Runde weiter

Wie schon beim letzten Aufeinandertreffen fand die Landespokal-Vorrunde bei hochsommerlichen Temperaturen statt und wieder kamen die Gäste eine Runde weiter, besiegten den Landesklassenvertreter Groß Gaglow klar.

Im ersten Abschnitt verlief die Partie weitestgehend ausgeglichen und richtige Chancen konnte sich keiner der Kontrahenten erarbeiten, wobei die Platzherren zwei, drei Halbchancen hatten. Die Hohenleipischer waren damit beschäftigt, kompakt gegen den Ball zu stehen und nach vorn ging recht wenig, sodass es mit einem insgesamt korrekten 0:0 in die Pause ging.

Nach dem Wechsel präsentierte sich die VfB-Elf verbessert und das Spiel prägender und ging folgerichtig in Führung. Felix Kniesche traf nach einer Stunde gleich bei seinem Pflichtspieldebüt im Männerbereich und in der Schlussphase legten die Neuzugänge Louis Reichmann (84.) und Bodo Zeiler quasi mit dem Abpfiff zum am Ende noch klaren und auch verdienten Endstand nach.