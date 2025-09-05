Hohenleipisch im Pokal in Mittenwalde gefordert

Die zweite Runde im Landespokal bestreitet die VfB-Elf beim Team aus der Landesklasse -Ost in Mittenwalde. Der dortige FSV Admira spielte sich recht souverän in diese zweite Runde und wird sehr gern die Außenseiterrolle für sich proklamieren. Dennoch werden die Einheimischen natürlich mit allen Mitteln dagegen und das Spiel lange offenhalten wollen. Nach einem Dreier aus der Vorwoche geht er Gastgeber mit Rückenwind in die Partie.

Freilich kommt Hohenleipisch als höherklassige Mannschaft per se und nach dem jüngsten Punktspielsieg nicht um die Favoritenrolle herum, jedoch ist von den Gästen in diesem erstmaligen Aufeinandertreffen ein konzentrierter und mannschaftlich geschlossener Auftritt von Nöten, wenn man wie zuletzt 2021 wieder in das Achtelfinale einziehen will.

Schiedsrichter der Partie ist Stefan Hübner aus Potsdam, mit Kevin Heyl (Schenkendorf) und Matthias Schmidt (Geltow) an den Seitenlinien.