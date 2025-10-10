Hohenleipisch im Achtelfinale beim FC Concordia

Eine ordentliche Wegstrecke haben die Hohenleipischer zurückgelegt, wenn sie zum Achtelfinale beim FC Concordia auflaufen. Der Nord-Landesligist ist kein Unbekannter für den VfB, sodass man auf die anspruchsvolle Aufgabe dort eingestellt ist, zumal der FCC in der zweiten Pokalrunde das höherklassige Stahl Brandenburg klar besiegte.

Mit dem Heimvorteil auf ihrer Seite gehen die Platzherren favorisiert in das Spiel, in dem von Hohenleipisch vornehmlich Defensivstabilität gefragt sein wird, genau wie bessere Abschlussqualität im Vergleich zur Vorwoche, wenn man wie zuletzt 2015 wieder einmal in das Viertelfinale einziehen will.

Schiedsrichter der Partie ist Michael Nickusch aus Berlin, mit Jakob Scheibner (Sielow) und Uwe Weitzmann (Falkensee) an den Seitenlinien.