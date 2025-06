Hohenleipisch entscheidet das VfB-Duell

In der zweiten Hälfte spielte Hohenleipisch zielstrebig weiter, auch die eingewechselten Spieler fanden sofort in das zweikampfreiche, aber fair geführte Spiel und es sollten reichlich Tore fallen. Allein Janek Müller hätte sein Trefferkonto deutlich erhöhen können, traf zunächst zum Ausgleich und später zum vorentscheidenden 1:3 (85.). Dazwischen drehte Tom Richter in unnachahmlicher Manier mit einem an der Mittellinie gestarteten Solo die Partie (64.).

In der abwechslungsreichen Schlussphase brachte Krügers prompter 2:3-Anschlusstreffer nach Müllers Doppelpack kurzzeitig Spannung, die aber David Walter per Kopf zum 2:4 nach Ecke endgültig löste.