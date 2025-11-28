Hohenleipisch beim Langzeitgegner Guben

Nach der Zwangspause vor Wochenfrist sind die Hohenleipischer bei Dauer-Landesligist Guben - inzwischen ununterbrochen in seiner 24. LL-Saison - gefordert.

Der 1. FCG hat sich solide in der Spitzengruppe etabliert und unterlag nach fünf Siegen in Folge zuletzt beim Tabellenzweiten. Seine vergangenen vier Heimspiele um Punkte gewann Guben mit beeindruckenden 22:0 Toren. Damit sind die Platzherren auch gegen die Hohenleipischer in der Favoritenrolle und der VfB ist sicher vordergründig in der Defensive gefordert, will aber auch nach vorn Akzente setzen. In dieser insgesamt 32. Partie zwischen Guben und Hohenleipisch treffen die beiden Führenden der Torjägerliste mit VfB-Angreifer Felix Kniesche (13 Treffer) und dem Einheimischen Franz Krüger (12) aufeinander.

Die Partie leitet Dominik Kolm aus Seelow, mit den Assistenten Daniel Habertag (Jethe) und Steve Hübschmann (Spremberg)