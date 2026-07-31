Hohenfurch zittert, Altenstadt macht‘s souverän

Fußball; Saison 2026/27; Totopokal; Spielgruppe West, 3. Runde; Entscheidung im Elfmeterschießen zwischen Gastgeber SV Hohenfurch (in Rot) und dem TSV Steingaden am 29. Juli 2026 – Foto: Patrick Rohrmoser

Der SV Hohenfurch musste im Totopokal-Heimspiel gegen den TSV Steingaden mächtig zittern. Derartiges blieb dem TSV Altenstadt erspart.

Einmal war’s spannend, einmal eine klare Angelegenheit. Recht unterschiedlich verliefen die beiden Partien der dritten Runde im Toto-Pokal in der Spielgruppe West mit Beteiligung der Teams aus dem Altlandkreis Schongau. Der Kreisklassist TSV Hohenpeißenberg hatte im Heimspiel gegen den eine Liga höher spielenden TSV Altenstadt deutlich mit 0:3 (0:2) das Nachsehen. Der Vergleich der beiden Kreisklassisten SV Hohenfurch und TSV Steingaden war dagegen umkämpft und wurde erst im Elfmeterschießen entschieden.

„Es war ein schwieriges Spiel für uns“, konstatierte Hohenfurchs Coach Christopher Resch nach dem glücklichen 6:5 (0:1, 1:1)-Sieg seines Teams im Nachsitzen. „Schade, dass wir raus sind. Positiv war, dass die Jungs gezeigt haben, dass sie als Aufsteiger mithalten können“, urteilte der neue Steingadener Trainer Daniele Reisinger nach diesem Testspiel unter Punktspielbedingungen. „Wir haben nach vorn nicht sauber genug gespielt“, monierte Resch die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft in der Offensive. Steingaden setzte indessen immer wieder Nadelstiche, wie bei einer Ecke, als Niklas Doser kurz vor der Pause die Hereingabe zum 1:0 in die Maschen beförderte (40.).

Später Ausgleich von Steingaden macht ein Elfmeterschießen nötig

In der zweiten Hälfte versuchten die Hausherren, den Druck zu erhöhen, was aber lange Zeit nicht gelang. „Erst in der Schlussphase haben wir uns hinten reindrängen lassen“, berichtete Reisinger. Kurz vor dem Abpfiff bekam der SVH nach einem Foul an David Fischer einen Elfmeter zugesprochen, den Nico Schönfelder (90.+2) zum 1:1 verwandelte. „Ein leistungsgerechtes Ergebnis“, waren sich beide Trainer nach dem Abpfiff einig. Vom Elfmeterpunkt bewiesen dann die Hohenfurcher die etwas besseren Nerven. Sie trafen einmal mehr in den Kasten als Steingaden und zogen damit in die nächste Runde ein, in der sie am kommenden Mittwoch, 5. August, den Nachbarn TSV Altenstadt (18.45 Uhr) erwarten.

Altenstadts Coach Wagner lobt „grundsolides Spiel“ seiner Mannschaft

Besagte Altenstadter lieferten in Hohenpeißenberg „ein gutes und grundsolides Spiel“, wie Altenstadts Trainer Christoph Wagner lobend erwähnte. „Das war ein spielbestimmender Auftritt von der ersten bis zur letzten Minute“, konstatierte er zufrieden. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, die haben alles gegeben. Altenstadt hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, urteilte Hohenpeißenbergs Trainer Alex Sanktjohanser. „Für uns war es ein guter Test“, ergänzte Hohenpeißenbergs Coach. Ähnlich sah es auch Wagner, der besonders seine jungen Spieler lobte. „Die haben sich sehr gut eingefügt.“

Die Tore für sein Team erzielten allerdings die arrivierten und erfahrenen Akteure. Max Hannappel schoss die Gäste bereits früh in Front (5.). Altenstadt kontrollierte in der Folge das Geschehen. Nach einer guten halben Stunde erhöhte Tobias Graun auf 2:0 (34.). Nach der Pause machte Hannappel mit einem verwandelten Elfmeter zum 3:0 (66.) endgültig den Deckel auf diese Partie.

A-Klassist SV Haunshofen wirft zwei Ligen höher spielenden SV Polling raus

Für eine faustdicke Überraschung sorgte dagegen der SV Haunshofen, der in einem Sieben-Tore-Spektakel den SV Polling mit 4:3 (1:1) niederrang. Im Halbfinale bekommt es der SVH mit den SpFrd Windach zu tun. Zur Pause war noch nicht abzusehen, wer der nächste Gegner der Windacher sein würde. Frederic Bredin verschaffte der Heimelf die frühe Führung (5.), die Benedikt Veicht mit dem 1:1 zunichte machte (37.). „Eigentlich waren wir spielbestimmend, aber wenn wir den Ball verloren haben, wurde nicht nach hinten verteidigt“, präzisierte Pollings Coach Max Jochner das Kernproblem seiner Mannschaft an diesem Abend. „Wir haben immer gemeint, es geht schon gut“, kritisierte der Coach das fortwährende „defensive Spekulieren“ seines Teams.

Haunshofener Doppelschlag nach der Pause von entscheidender Bedeutung

Aus dieser Unwucht heraus resultierten dann auch die Gegentore. „Ballverluste, bei denen wir den Ball wiedergewonnen, aber gleich wieder verloren haben“, bemängelte Jochner. In Summe war das ein zu lasches Vorgehen bei Pressingsituationen der Haushofener. Der Coach geißelte das Gebaren seiner Mannen als „permanentes Unterschätzen“ des Gegners. Nach der Pause zogen die Haunshofener durch einen Doppelschlag (57., 60.) binnen kürzester Zeit auf 3:1 davon. Polling machte die Partie mit dem 2:3 (78.) wieder spannend. Mit dem 4:2 sorgte Haunshofen für die Entscheidung (90.). Das 3:4 der Pollinger (90.+1) kam zu spät.