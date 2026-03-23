Hohenfurch patzt beim FC Issing und vergibt eine große Chance

Fußball; Saison 2025/26; Kreisklasse; FC Issing - SV Hohenfurch 1:0; Foto: Halmel; 22.03.2026; – Foto: Roland Halmel

Die direkten Konkurrenten aus Dießen und Igling ließen bei Unentschieden gegen Kellerkinder Punkte liegen. Daraus konnte der SV Hohenfurch aber kein Kapital schlagen. Im Verfolgerduell der Kreisklasse 4 ging die Truppe von Coach Christopher Resch beim FC Issing leer aus. „Wir haben viel zu unsauber gespielt. Issing war griffiger und klarer“, war Resch nach der 0:1-Niederlage beim Tabellennachbarn bedient. „Die Hausherren hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Nach der Pause hatten wir Oberwasser, aber kaum Chancen.“

Lattentreffer nach Freistoß

Dabei erwischten die in Bestbesetzung angereisten Hohenfurcher einen guten Start. Schon nach wenigen Minuten lag der Führungstreffer der Gäste in der Luft. Florian Radler (6.) traf mit seinem direkten Freistoß aber nur die Latte. Auf der Gegenseite verhinderte SVH-Keeper Simon Heubucher mit einer Glanzparade gegen Alex Voß (14.) den möglichen Rückstand. Nach der Ecke schoss Luis Taufratshofer (24.) aus dem Gewühl heraus ans Außennetz.