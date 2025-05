Hohenfurch dreht dreimaligen Rückstand gegen Oberweikertshofen II: „Moral ist enorm“

Wenn es einen Titel für die charakterstärkste Mannschaft der Saison gäbe, würde kein Weg am SV Hohenfurch vorbeiführen. Drei Mal geriet der Abstiegskandidat im Gastspiel beim SC Oberweikertshofen II in Rückstand, drei Mal raffte er sich wieder auf und erkämpfte sich am Ende ein ebenso glückliches wie verdientes 4:4 (2:2))-Unentschieden bei der zweiten Vertretung des Landesligisten. „Unsere Moral ist enorm“, war Christopher Resch stolz auf seine Kicker, die sich von nichts und niemandem unterkriegen lassen.

So darf der Hohenfurcher Trainer eine Woche vor dem Saisonfinale weiterhin vom direkten Klassenerhalt träumen. Denn nach dem Gewinn des goldenen Punktes in Oberweikertshofen beträgt der Abstand zum gesicherten Mittelfeld nur noch zwei Punkte. Am letzten Spieltag muss der Sportverein sein Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen gewinnen und gleichzeitig der FC Eichenau bei der Freien Turnerschaft Jahn Landsberg verlieren, um das Wunder wahr werden zu lassen. Eines haben die Hohenfurcher aber schon erreicht. Sie haben die Relegation sicher in der Tasche und können in dieser Saison nicht mehr direkt absteigen.

„Wir müssen bis zum Schluss kämpfen“, fordert Resch. Er glaubt aber weiter daran, dass seinem Team die große Sensation gelingen kann. Seinen Fußballern braucht er das nicht mehr einzutrichtern. Die legten in Oberweikertshofen wieder einen unglaublichen Willen an den Tag. Dabei war allein die erste Hälfte schon reich an Wirkungstreffern. Bereits nach sieben Minuten brachte Moritz Wizani die Platzherren in Front. Leonhard Grimm gelang zwar der schnell Ausgleich, doch Dominik Steinl gelang kurz darauf das 2:1 für den gastgebenden Sportclub. „Wir haben nicht gut verteidigt“, räumte Resch ein. Aber Nico Prinzing machte mit dem Ausgleich vor der Pause alles wieder gut.