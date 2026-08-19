Hohenasper SC und SV 86 Blau-Weiss Averlak wollen den ersten Dreier

– Foto: Marcel Eichholz

Am Mittwochabend bietet sich für den Hohenasper SC und den SV 86 Blau-Weiss Averlak die Gelegenheit, ihren Saisonstart mit dem ersten Sieg aufzuwerten. Um 19 Uhr treffen beide Mannschaften am dritten Spieltag der Kreisliga Westküste West in Hohenaspe aufeinander. In der Tabelle liegen die Kontrahenten derzeit unmittelbar nebeneinander: Averlak ist mit einem Punkt aus einer Partie 15., der Hohenasper SC folgt mit einem Zähler aus zwei Begegnungen auf Rang 16.

Dort musste der Hohenasper SC zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Diane Aboubakar sorgte in der 75. Minute für den Ausgleich und sicherte seiner Mannschaft damit das Remis. Nach zwei Spielen stehen lediglich zwei Gegentore zu Buche – offensiv gelang allerdings auch erst ein eigener Treffer.

Für die Mannschaft von Trainer Lars Hansen verliefen die ersten beiden Ligaspiele knapp. Zum Auftakt unterlag der Hohenasper SC der SG Wilstermarsch mit 0:1. Drei Tage später holten die Gastgeber beim TSV Gutheil Lütjenwestedt mit einem 1:1 ihren ersten Saisonpunkt.

Genau dort dürfte eine der Aufgaben für die Gastgeber liegen. Defensiv präsentiert sich der Hohenasper SC bislang ordentlich, im Spiel nach vorne soll nun gegen Averlak mehr Ertrag herausspringen.

Averlak kommt mit Rückenwind nach einer wilden Aufholjagd

Der SV 86 Blau-Weiss Averlak hat bislang erst eine Ligapartie absolviert. Das für den zweiten Spieltag angesetzte Duell mit dem FC Burg wird erst im Dezember nachgeholt. Deshalb steht die Mannschaft von Trainer Daniel Franzmann nach dem ersten Spieltag noch bei lediglich einer absolvierten Begegnung.

Die hatte es allerdings in sich. Beim SV Merkur Hademarschen lag Averlak bereits nach 35 Minuten mit 0:3 zurück. Doch die Averlaker gaben die Begegnung nicht verloren. Noch vor der Pause verkürzten die Gäste mit zwei Treffern in der 44. und 45. Minute auf 2:3. In der 60. Minute fiel schließlich der Ausgleich zum 3:3. So gab es ein Remis zum Saisonauftakt.

Entsprechend groß ist bei den Gästen die Hoffnung, dass diese Aufholjagd auch für das nächste Spiel einen Schub gibt. In ihrem Instagram-Beitrag hebt die Mannschaft vor der Fahrt nach Hohenaspe ausdrücklich die gestiegene Moral hervor und formuliert ein klares Ziel: Der erste Dreier der neuen Saison soll her.

Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihren ersten Erfolg auf unterschiedliche Weise suchen. Der Hohenasper SC möchte aus seiner bislang stabilen Defensive heraus offensiv einen Schritt machen. Averlak wiederum hat bereits bewiesen, dass es selbst einen Drei-Tore-Rückstand nicht als entschieden betrachtet.

Auch tabellarisch bietet das direkte Duell die Chance, sich früh etwas Luft zu verschaffen. Beide Teams stehen bei einem Punkt, haben allerdings weniger Begegnungen absolviert als ein Großteil der Konkurrenz. Ein Sieg würde deshalb nicht nur das erste Erfolgserlebnis der Saison bedeuten, sondern auch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen.

Spieldaten: Hohenasper SC – SV 86 Blau-Weiss Averlak, Mittwoch, 19. August 2026, 19 Uhr, 3. Spieltag der Kreisliga Westküste West.