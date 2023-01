Hohen Neuendorf krallt sich zwei Spieler vom SC Borsigwalde Der Landesligist verliert in Dustin Gundlach eine wichtige Offensivkraft

Für Gundlach ist es nach dem BSC Rehberge, den Füchsen Berlin, dem Frohnauer SC und dem SC Borsigwalde der fünfte Verein im Norden. Nicht nur bei den beiden letztgenannten konnte der Offensivspieler durch seine Führungsqualitäten, seine Spielweise, sowie seine Tore und Vorlagen überzeugen. Im letzten halben Jahr stotterte der Motor bei ihm, was sich direkt auf die Leistung der Mannschaft widerspiegelte. Nur ein Treffer in 13 Einsätzen stehen zu Buche. Zum Vergleich: zuvor erzielte der 2018 nach Borsigwalde gewechselte 30-Jährige in 83 Ligaspielen 76 Tore, hatte einen wesentlichen Anteil am Aufstieg. Diesen Mehrwert soll er auch bei Hohen Neuendorf zeigen, die ebenfalls in die Landesliga wollen.

Julian Butt ist den gleich weg gegangen. Der ebenfalls 30-Jährige spielte bereits 2018/2019 in Hohen Neuendorf. Der mit Berlin-Liga ausgestattete Verteidiger kam in der Hinrunde auf sechs Einsätze.