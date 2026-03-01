 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Hohen Neuendorf fertigt SpaKi ab, Polar Pinguin schockt VSG

20. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: ARSportfotografie@mail.de

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Nach langer Pause geht es endlich wieder um Punkte. Am Wochenende stand der 20. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
5
1
Abpfiff

Der SSC Südwest hat im Kampf um den Klassenerhalt ein echtes Lebenszeichen gesendet. Gegen Türkspor ging der Tabellenletzte per Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit in Führung, legte vor der Pause gar noch das 3:0 nach. Nach der Pause legte Südwest wieder innerhalb weniger Minuten zwei Tore nach, führte zwischenzeitlich 5:0. Süleyman Kapan konnte letztlich nur noch etwas Ergebniskosmetik für die Gäste betreiben.

---

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
0
2
Abpfiff

In der Verfolgergruppe musste der SC Charlottenburg eine Heimniederlage einstecken. Dabei begann die Partie gegen Blau Weiß 90 furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte die Gäste in Führung, da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Nur fünf Minuten später legte Niklas Struck das 0:2 nach, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

---

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1
2
Abpfiff

Der Tabellenführer verlor am Freitagabend zum Start ins neue Jahr und das ausgerechnet im Bezirksderby gegen den Frohnauer SC. Dabei brachte Bedirhan Sivaci die Hausherren zunächst in Führung, doch die Gäste glichen umgehend aus. Im zweiten Spielabschnitt drehte Isaac Manu Kyere die Partie schließlich zugunsten des FSC.

---

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
4
1
Abpfiff

Wilmersdorf hat zu Hause gegen Empor abgeliefert und den Patzer der Füchse prompt ausgenutzt. Valentin Henneke und Yousef El-Meguid trafen vor der Pause für den Tabellenzweiten. Nach Wiederanpfiff legte Marvin Kupfer schnell nach. Zwar verkürzte Empor durch Neuzugang Niklas Grahl-Störig, so richtig Spannung kam aber nicht mehr auf. Auch weil Nelson Okech den Drei-Tore-Vorsprung wenige Minuten vor Schluss wiederherstellte.

---

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
1
2
Abpfiff

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich der SC Staaken wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg sichern. Efraim Gakpeto brachte seine Mannschaft mit jeweils einem späten Tor in beiden Halbzeiten auf die Siegerstraße. Linus Fürstenows Anschlusstreffer kam zu spät. Staaken zog somit an Rudow vorbei.

---

Gestern, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
0
1

Im ersten Durchgang taten sich beide Mannschaften durchaus schwer. Jordan Thurau vergab die größte Chance für die Steglitzer. Auch nach der Pause blieb die Partie lang torlos. Erst in der 83. Minute zappelte der Ball im Netz. Darvin Schramm erzielte das 0:1 - gleichzeitig der Endstand. Somit sicherte sich Biesdorf im Tabellenkeller drei wichtige Zähler.

---

Heute, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
1
5
Abpfiff

Hohen Neuendorf sorgte am Sonntagmittag für die nächste Überraschung. Beim Spitzenteam, dem FSV Spandauer Kickers, brachten Sebastian Wolf und Martin Urbanski die Blau-Weißen per Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang schraubte Hohen Neuendorf das Ergebnis weiter in die Höhe.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
3
4
Abpfiff

Mariendorf und der Berliner SC sorgten am Sonntag für die torreichste Partie des Spieltags. Das 0:1 der Gäste konterte Mariendorf zunächst noch, doch der BSC zog in der Folge auf 1:3 und dann 2:4 weg. Mariendorf verkürzte nochmals, für Punkte reichte es aber nicht mehr.

---

Heute, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
2
0
Abpfiff

Polar Pinguin hat wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt holen können. Im Heimspiel gegen die U23 VSG Altglienicke schoss Hans Leo Witschurke sein Team per Doppelpack zum Dreier. Polar Pinguin überholte Empor damit und ist nun 16.

---

__________________________________________________________________________________________________

