Hohen Neuendorf fertigt SpaKi ab, Polar Pinguin schockt VSG

Nach langer Pause geht es endlich wieder um Punkte. Am Wochenende stand der 20. Spieltag der Berlin-Liga an.

Der SSC Südwest hat im Kampf um den Klassenerhalt ein echtes Lebenszeichen gesendet. Gegen Türkspor ging der Tabellenletzte per Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit in Führung, legte vor der Pause gar noch das 3:0 nach. Nach der Pause legte Südwest wieder innerhalb weniger Minuten zwei Tore nach, führte zwischenzeitlich 5:0. Süleyman Kapan konnte letztlich nur noch etwas Ergebniskosmetik für die Gäste betreiben.

In der Verfolgergruppe musste der SC Charlottenburg eine Heimniederlage einstecken. Dabei begann die Partie gegen Blau Weiß 90 furios. Guilherme Henrique Lopes De Oliveira brachte die Gäste in Führung, da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Nur fünf Minuten später legte Niklas Struck das 0:2 nach, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. ---

Der Tabellenführer verlor am Freitagabend zum Start ins neue Jahr und das ausgerechnet im Bezirksderby gegen den Frohnauer SC. Dabei brachte Bedirhan Sivaci die Hausherren zunächst in Führung, doch die Gäste glichen umgehend aus. Im zweiten Spielabschnitt drehte Isaac Manu Kyere die Partie schließlich zugunsten des FSC. ---

Wilmersdorf hat zu Hause gegen Empor abgeliefert und den Patzer der Füchse prompt ausgenutzt. Valentin Henneke und Yousef El-Meguid trafen vor der Pause für den Tabellenzweiten. Nach Wiederanpfiff legte Marvin Kupfer schnell nach. Zwar verkürzte Empor durch Neuzugang Niklas Grahl-Störig, so richtig Spannung kam aber nicht mehr auf. Auch weil Nelson Okech den Drei-Tore-Vorsprung wenige Minuten vor Schluss wiederherstellte. ---

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich der SC Staaken wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg sichern. Efraim Gakpeto brachte seine Mannschaft mit jeweils einem späten Tor in beiden Halbzeiten auf die Siegerstraße. Linus Fürstenows Anschlusstreffer kam zu spät. Staaken zog somit an Rudow vorbei. ---

Im ersten Durchgang taten sich beide Mannschaften durchaus schwer. Jordan Thurau vergab die größte Chance für die Steglitzer. Auch nach der Pause blieb die Partie lang torlos. Erst in der 83. Minute zappelte der Ball im Netz. Darvin Schramm erzielte das 0:1 - gleichzeitig der Endstand. Somit sicherte sich Biesdorf im Tabellenkeller drei wichtige Zähler. ---

Hohen Neuendorf sorgte am Sonntagmittag für die nächste Überraschung. Beim Spitzenteam, dem FSV Spandauer Kickers, brachten Sebastian Wolf und Martin Urbanski die Blau-Weißen per Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang schraubte Hohen Neuendorf das Ergebnis weiter in die Höhe. ---

Mariendorf und der Berliner SC sorgten am Sonntag für die torreichste Partie des Spieltags. Das 0:1 der Gäste konterte Mariendorf zunächst noch, doch der BSC zog in der Folge auf 1:3 und dann 2:4 weg. Mariendorf verkürzte nochmals, für Punkte reichte es aber nicht mehr. ---

Polar Pinguin hat wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt holen können. Im Heimspiel gegen die U23 VSG Altglienicke schoss Hans Leo Witschurke sein Team per Doppelpack zum Dreier. Polar Pinguin überholte Empor damit und ist nun 16.

