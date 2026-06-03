 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Hohen Neuendorf feiert Klassenerhalt, Füchse weiter unaufhaltsam

32. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Olaf Kapell

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Englische Woche in der Berlin-Liga. Der 32. Spieltag steht an.

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Gestern, 18:30 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
1
1
Abpfiff

Der SSC Südwest hat eine dicke Überraschung und einen verdammt wichtigen Dreier im Abstiegskampf verpasst. Bei Blau Weiß 90 brachte Melvin Glaser die Steglitzer nach einer gespielten Stunde in Führung, doch der Tabellenzweite schlug spät zurück. Tim Grabow glich in der 85. Minute aus.

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Gestern, 19:30 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
0
2
Abpfiff

Nach fünf Niederlagen in Folge hat Staaken endlich wieder gepunktet. Bei der VSG Altglienicke II, die in den letzten Wochen stark performte, schossen Efraim Gakpeto und Ferris Freiwald die Gäste zum Dreier.

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Heute, 18:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1
1
Abpfiff

Dem Frohnauer SC ist am Mittwochabend in Rudow kein Befreiungsschlag gelungen. Dabei ging der Tabellensechzehnte zunächst durch Mike Ryberg in Führung, doch Melih Hortum konterte noch vor der Pause. Mit dem einen Punkt bleibt Frohnau bei noch zwei ausstehenden Spielen unter dem Strich mit zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.

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Heute, 19:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
4
1
Abpfiff

Hohen Neuendorf darf für das dritte Berlin-Liga-Jahr planen. Dank des 4:1-Erfolgs gegen Wilmersdorf und des Unentschiedens von Frohnau steht der Klassenerhalt rechnerisch fest. Die Tore am Mittwochabend schossen Martin Urbanski (2), Tim Niederau und Berken Sevim.

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Heute, 19:00 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
0
3
Abpfiff

Stern 1900 hat - zumindest bis morgen - den dritten Platz übernommen. In Mariendorf siegten die Steglitzer nach Toren von Berk Karadayi, Oliver Gantzberg und erneut Karadayi souverän.

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Heute, 19:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
3
2
Abpfiff

Auch für die Spandauer Kickers steht der Klassenerhalt nun fest. Dabei tat SpaKi selber heute wenig dafür. Beim Berliner SC gaben die Gäste in der Schlussviertelstunde eine 0:2-Führung aus der Hand, verloren schließlich noch.

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Heute, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
4
1
Abpfiff

Die Füchse sind weiter unaufhaltsam. Im Topspiel gegen den SCC traf Emre Mert Aslan früh. Charlottenburg glich zwar zügig aus, doch Mirsad Bushaj brachte die Füchse erneut in Front und per Doppelpack auf die Siegerstraße.

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Morgen, 19:15 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:15live

Empor will Platz drei verteidigen. Für Polar Pinguin geht es derweil um den Klassenerhalt. Das Schlusslicht braucht bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer dringend einen Dreier.

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Di., 09.06.2026, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
19:30

Die Partie zwischen Biesdorf und Türkspor findet erst in der kommenden Woche statt.

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