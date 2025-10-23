Hohe Verluste des NLZ belasten Fußballabteilung des TSV 1860

In der Fußballabteilung des TSV 1860 München e. V. lief es in den vergangenen Jahren finanziell alles andere als rund. Es summierten sich Verluste in Millionenhöhe.
München – Man möchte meinen, Vereine wie der TSV 1860 München sind finanziell gut aufgestellt. Bei der Fußballabteilung des TSV 1860 München, die Profis sind ausgegliedert in die KGaA, sieht es allerdings absolut nicht rosig aus. Dies zeigte jüngst ein Bericht der SZ. Die Fußballabteilung hat allein in der Saison 2023/24 rund 900.000 Euro Verlust gemacht. Auch in der darauffolgenden Saison dürften es 500.000 Euro gewesen sein. Auf die roten Zahlen wurde mit einem Sparkurs reagiert. Pläne wie der Turnhallenbau rücken damit erstmal in weite Ferne.
In dieser Saison sind Kassier Kurt Renner und Abteilungsleiterin Veronika Seemann zurückgetreten. Renner legte sein Amt aus „gesundheitlichen Gründen“, wie auf dem Fan-Portal Sechzger.de zu lesen ist, nieder. Seemanns Rücktritt erfolgte erst vor wenigen Tagen. Somit stellt sich die Abteilungsleitung neu auf.
Als verbleibendes Mitglied der Abteilungsleitung hat Bernd Bramböck das lebenslange Mitglied Martin Obermüller als neuen Abteilungsleiter benannt. Mit dabei ist in der Abteilungsleitung nun ebenfalls Athletik- und Jugendtrainer Stephan Sagermann. Den Posten des Kassiers übernimmt ab sofort Bramböck. Offiziell bestätigt werden können die neuen Mitglieder auf der kommenden Abteilungsversammlung.
Allein durch die Mitglieder der Fußball-Abteilung nimmt der e. V. jährlich 1,5 Millionen Euro durch Beiträge ein. Hinzu kommen die Gelder aus dem Förder-Topf des DFB, wenn deutsche U23-Spieler in der dritten Liga zum Einsatz kommen. Dies waren in der vergangenen Saison rund 256.000 Euro. Auch bei Spielen wird Eintritt verlangt, hier werden also zusätzlich noch Gelder generiert. Offensichtlich waren die Einnahmen in der Vergangenheit in Summe dennoch für die Fußball-Abteilung des TSV 1860 München zu wenig.
Eine Besonderheit gibt es auch: Durch das NLZ im e. V. und die ausgegliederte Profifußball-Sparte muss das NLZ für die Benutzung der Trainingsplätze an die KGaA zahlen. Sorgen muss man sich wohl aber trotzdem nicht machen, so die SZ. Eine Insolvenz stehe nicht im Raum. Zudem hoffe man weiter auf einen Servicevertrag, sodass ein Teil der Profi-Gelder in das NLZ fließen würde. Dieser ist eigentlich schon seit Jahren überfällig. (sge)