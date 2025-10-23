Hohe Verluste des NLZ belasten Fußballabteilung des TSV 1860

In den vergangenen zwei Jahren hat die Fußballabteilung von 1860 München über eine Million Verlust gemacht. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

In der Fußballabteilung des TSV 1860 München e. V. lief es in den vergangenen Jahren finanziell alles andere als rund. Es summierten sich Verluste in Millionenhöhe.

München – Man möchte meinen, Vereine wie der TSV 1860 München sind finanziell gut aufgestellt. Bei der Fußballabteilung des TSV 1860 München, die Profis sind ausgegliedert in die KGaA, sieht es allerdings absolut nicht rosig aus. Dies zeigte jüngst ein Bericht der SZ. Die Fußballabteilung hat allein in der Saison 2023/24 rund 900.000 Euro Verlust gemacht. Auch in der darauffolgenden Saison dürften es 500.000 Euro gewesen sein. Auf die roten Zahlen wurde mit einem Sparkurs reagiert. Pläne wie der Turnhallenbau rücken damit erstmal in weite Ferne. Abteilungsleitung der Fußballer von 1860 München stellt sich neu auf

In dieser Saison sind Kassier Kurt Renner und Abteilungsleiterin Veronika Seemann zurückgetreten. Renner legte sein Amt aus „gesundheitlichen Gründen“, wie auf dem Fan-Portal Sechzger.de zu lesen ist, nieder. Seemanns Rücktritt erfolgte erst vor wenigen Tagen. Somit stellt sich die Abteilungsleitung neu auf. Als verbleibendes Mitglied der Abteilungsleitung hat Bernd Bramböck das lebenslange Mitglied Martin Obermüller als neuen Abteilungsleiter benannt. Mit dabei ist in der Abteilungsleitung nun ebenfalls Athletik- und Jugendtrainer Stephan Sagermann. Den Posten des Kassiers übernimmt ab sofort Bramböck. Offiziell bestätigt werden können die neuen Mitglieder auf der kommenden Abteilungsversammlung.