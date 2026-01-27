Hohe Torquote, überraschende Ergebnisse und Favoriten ausgeschieden

– Foto: Sebastian Harbke

Die Vorrundenspiele des ReserveCup 2026 verliefen durchweg sportlich fair und fanden in einer erneut stimmungsvollen Atmosphäre statt. In insgesamt 68 Begegnungen fielen 316 Tore, was einem Schnitt von 4,6 Treffern pro Spiel entspricht. Mehrere favorisierte Mannschaften mussten dabei bereits früh die Segel streichen.

Titelverteidiger SG Aulatal schied in seiner Vorrundengruppe denkbar knapp aus. Am Ende fehlte lediglich ein Tor zum Weiterkommen. Ebenfalls überraschend ist das Aus der drei Erstplatzierten der Ewigen Tabelle. Neben der SG Aulatal erwischte es auch die SG Kuppenrhön sowie den VfL Philippsthal. Sportlich überzeugen konnten vor allem zwei Teams. Die SG Neuenstein präsentierte sich in Gruppe B mit schnellem und sauberem Kombinationsfußball. In Gruppe D setzte die SG Niederaula/Kerpenhausen mit konstanten Leistungen Akzente. Von den vier Vereinen, die jeweils zwei Mannschaften stellten, brachte einzig die FSG Jossatal ein Team in die nächste Runde.

Ein besonderer Auftritt gelang der TSG Wilhelmshöhe bei ihrer ersten Teilnahme am ReserveCup. Die Mannschaft agierte konsequent mit spielendem Torwart Marcel Brieger, der zugleich Trainer des Teams ist und selbst einen Treffer aus dem Spiel heraus erzielte. Auffällig blieb allerdings die mangelhafte Chancenverwertung mit geschätzten und nahezu rekordverdächtigen 20 Pfostentreffern. Die torgefährlichste Mannschaft der Vorrunde war die SG Niederaula/Kerpenhausen mit 20 Treffern, gefolgt von der SG VfB Vacha mit 19 Toren und der FSG Jossatal II mit 15 Treffern. In der Torschützenliste führte Ole Kellner vom SV Eintracht Solz mit neun Treffern. Dahinter folgen Luis Hruschka mit sechs sowie Leon Nube, Maurice Lowitzki und Janis Huff mit jeweils fünf Toren.