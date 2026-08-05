Hohe Topspiel-Dichte in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus SG Rauenthal/Martinsthal empfängt Donnerstag die SG Schlangenbad, während der TV Idstein auf die SG Laufenselden trifft, die 2025/26 als Underdog mit tollem Teamgeist Fünfter wurde von Stephan Neumann · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

Die SG Laufenselden ist als Vorjahresfünfter wieder mit einem Sieg in die Saison gestartet. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rheingau-Taunus. Klein, aber oho. Mit ihren lediglich 15 Teams bietet die Kreisoberliga eine hohe Topspieldichte. Etwa am Donnerstag (20 Uhr) mit dem Duell von Absteiger SG Rauenthal/Martinsthal gegen die SG Schlangenbad - zwei Teams, die weit vorne erwartet werden. Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf Ra/Ma bei Vizemeister SV Walsdorf gleich die nächste Herausforderung. Während der TV Idstein als Dritter der Spielzeit 2025/26 zunächst die SG Laufenselden empfängt (Do., 20 Uhr), am um Sonntag (15 Uhr) gegen die neue Spielgemeinschaft Beuerbach/Wallrabenstein den nächsten Richtungsweiser vor der Brust hat. Beuerbach/Wallrabenstein gastiert vorher (Do., 20 Uhr) bei der SG Bad Schwalbach/Langenseifen.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. SG Laufenselden bewahrt nach Rang fünf Bodenhaftung Doch es gibt ja nicht nur den Kreis potenzieller Topteams, sondern auch die unauffällig Guten, wie etwa die Laufenseldener, die Ende Mai die Saison als starker Fünfter abschlossen. Was bei der SGL keinen zum Abheben verleitet. „Wir bleiben demütig. Es geht darum, Jahr für Jahr die Kreisoberliga zu halten“, sagt Trainer Stefan Kopf. Davon abgesehen kann die eingespielte Formation auf ihre Qualitäten bauen. Die beim 5:2-Startsieg über die TSG Wörsdorf nach der Pause zum Tragen kamen. Stefan Kopf hatte zur Pause einige Anpassungen vorgenommen, hinterher aber auch viel Lob für die Wörsdorfer parat: „Es war ein intensives Spiel gegen ein sehr gutes Wörsdorfer Team, das nie aufgesteckt hat.“

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Starke Mentalität, das zeichnet die Laufenseldener aus, deren Zusammengehörigkeitsgefühl ausgeprägt ist. „Es gibt keinerlei finanzielle Zuwendungen. Das sind alles charakterlich starke Jungs, die auch viel miteinander unternehmen“, streicht Stefan Kopf heraus. Robin Römer und Keeper Lukas Götzmann, beide vom Nachbarn TuS Kemel gekommen, passen in dieses Gefüge offenbar bestens rein. Römer bringt sich als spielender Co-Trainer ein, kam nach zweieinhalbmonatiger Verletzungspause zu einem ersten Einsatz. Während Keeper Götzmann mit dem bisherigen Stammtorwart Philipp Brocker ein starkes Torhüter-Tandem bildet. „Am Donnerstag spielt Lukas. Danach haben wir 14 Tage spielfrei und werden sehen, wie es blockweise weitergeht“, erläutert Stefan Kopf, der keinen von beiden als Nummer zwei zurückstufen möchte. Und blickt auf die Partie in Idstein: „Für uns ein Bonusspiel, in dem keiner etwas erwartet. Aber wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen.“ Neues Trainerduo der SG Ra/Ma kommt gut an Enge Verbundenheit mit dem Verein - das war für die Verantwortlichen der SG Rauenthal/Martinsthal um den Sportlichen Leiter Daniel Schadel beim Neustart in der Kreisoberliga ein wesentlicher Ansatzpunkt. Auch auf der Trainerposition, wo mit Dominik Knopp ein Ra/Ma-Insider jetzt zusammen mit Maximilian Berg Regie führt. Berg kam 2023 vom SV Niedernhausen zu den Rheingauern, bei denen er Wurzeln geschlagen hat und auch weiterhin spielt.

„Beide bringen Energie und Engagement rein. Außerdem gutes Coaching und Nähe zu den Spielern. Dazu kommt eine klare Spielphilosophie. Das alles nehmen die Jungs an, das Paket stimmt“, sagt Daniel Schadel. Das Comeback von Milan Börner und Julien Knedlik stärkt das Gefüge, in dem Kapitän Jan Lucas Steinmetz vorangeht, derzeit mit 60 Kids die Fußballschule auf der eigenen Anlage leitet. Youngster Ben Bossek (A-Jugend FC Freudenberg) hat sich ferner gut eingefunden. „Es fühlt sich gut an“, so Schadel vor den Standortbestimmungen gegen Schlangenbad und in Walsdorf. Die weiteren Partien im Überblick:

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TSG Wörsdorf Wörsdorf SSV Hattenheim Hattenheim 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SG Schlangenbad Schlangenbad SV 1919 Johannisberg Johannisberg 15:00 live PUSH