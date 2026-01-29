Hohe Testspielpleite für die U17

Für das in der DFB-Nachwuchsliga der NLZ-Vereine spielende U17-Team des 1. FC Saarbrücken gab es am Mittwoch eine hohe Niederlage zu verdauen. Gegen die U19 des FK Pirmasens, das bei den A-Junioren ebenfalls in der DFB-Nachwuchsliga spielt, musste die Mannschaft von Trainer Sven Borgard eine 0:6 (0:3)-Niederlage quittieren. Am kommenden Samstag, 31. Januar um 12 Uhr bestreitet das Malstatter Team die Generalprobe, auf einem Kunstrasenplatz am Trierer Moselstadion (Zeughausstr.) geht es gegen das U17-Team von Eintracht Trier, das in der eine Klasse tiefer angesiedelten U17-Regionalliga Südwest spielt. Eine Woche später startet das blau-schwarze Nachwuchsteam mit dem Auswärtsspiel beim SSV Ulm, das in Vöhringen ausgetragen wird, in die Gruppe D der Liga B. Weitere Hauptrundengegner sind dann der 1. FC Heidenheim, Kickers Offenbach, SC Freiburg, TSG Wieseck und TuS Koblenz.