Hohe Test-Niederlage für die FCS-U19

Eine bittere Testspiel-Pleite musste die U19 des 1. FC Saarbrücken im südbadischen Malterdingen einstecken. Gegen den Nachwuchs des Bundesliga-Absteigers VfL Bochum musste sich das Team von Trainer Joscha Klauck am Samstag mit 1:5 (0:3) beugen. Den einzigen Malstatter Treffer zum 1:4-Zwischenstand erzielte Devin Güzelcan in der 65. Minute. Am Mittwoch um 18 Uhr spielt der FCS-Nachwuchs auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) gegen die JFG Schaumberg-Prims.