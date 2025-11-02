 2025-10-30T14:25:35.653Z

Hohe Schlappe für die U19

1.FC Saarbrücken: Schlusslicht gratuliert Gastgebern zur Tabellenführung

U19-DFB-NL Gr. F
Finn Rupp
Während die U19 als Schlusslicht am Sonntag beim 1. FC Heidenheim antrat, hätten das Team von der Ostalb mit einem Sieg die Tabellenführung in der DFB-Nachwuchsliga-Vorrundengruppe F übernehmen können. Heidenheim ließ von Beginn an keine Zweifel, dass es den Platz in Neresheim als Spitzenreiter verlassen würde.

Das war eine deutliche Angelegenheit, Schlusslicht 1. FC Saarbrücken konnte in der Vorrundengruppe F der DFB-Nachwuchsliga nicht vermeiden, dass Gastgeber 1. FC Heidenheim die Tabellenführung übernahm. Beim 8:1 (3:1)-Sieg gab es von Beginn an kaum Zweifel, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Lucas Veh (13.) und Jarne Lang (22.) legten früh zwei Treffer vor, ehe Finn Rupp für die Gäste noch anschließen konnte. Noch vor der Pause stellte Nevio Bove den alten Abstand wieder er (37.). Im zweiten Durchgang dauerte es dann aber immerhin 16 Minuten bis die Gastgeber durch Yannik Wagner (61.) zum 4:1 trafen. Dann ging es aber Schlag auf Schlag, Tobias Weiogel (71.), sowie der einwechselte Maximilian Kos per Doppelschlag (76. und 78.) erhöhten auf 7:1. Den Endpunkt markierten die Saarländer dann selbst, als Johannes Ferring in der vorletzten Spielminute auch noch ein Eigentor unterlief. Heidenheim ist nun mit einem Punkt Vorsprung vor der TSG Hoffenheim Erster, das FCS-Team liegt zwei Punkte hinter dem SV Sandhausen auf dem letzten Platz, hat aber eine Begegnung weniger ausgetragen.
1. FC Heidenheim: Mark, Burkhardt, Zrilic (74. Schmid), Bove (67. Schmidt), Lang (55. Leis), Weigel (74. Funk), Wagner (74. Kos), Radöhl, Veh, Gjini (74. Niggel), Tchitchi, Trainer: Patrick Meyer
1. FC Saarbrücken: Ferring, Oubaid Hamad, Figliuzzi, Krämer, Grucza, Rupp 85. Teadel), Jene (58. Güzelcan), Seidel 76. Scherer), Hadji, Dincher, Strässer (58. Strasser). Trainer: Joscha Klauck
Tore: 1:0 Veh (13.), 2:0 Lang (22.), 2:1 Rupp (25.), 3:1 Bove (37.), 4:1 Wagner (61.), 5:1 Weigel (71.), 6:1 Kos (76.), 7:1 Kos (78.), 8:1 Ferrang (89., Eigentor)
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen)
Zuschauer: 200
