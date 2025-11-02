Hohe Schlappe für die U19

1. FC Heidenheim: Mark, Burkhardt, Zrilic (74. Schmid), Bove (67. Schmidt), Lang (55. Leis), Weigel (74. Funk), Wagner (74. Kos), Radöhl, Veh, Gjini (74. Niggel), Tchitchi, Trainer: Patrick Meyer
1. FC Saarbrücken: Ferring, Oubaid Hamad, Figliuzzi, Krämer, Grucza, Rupp 85. Teadel), Jene (58. Güzelcan), Seidel 76. Scherer), Hadji, Dincher, Strässer (58. Strasser). Trainer: Joscha Klauck
Tore: 1:0 Veh (13.), 2:0 Lang (22.), 2:1 Rupp (25.), 3:1 Bove (37.), 4:1 Wagner (61.), 5:1 Weigel (71.), 6:1 Kos (76.), 7:1 Kos (78.), 8:1 Ferrang (89., Eigentor)
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen)
Zuschauer: 200
