::: Hohe Schlappe beim SC Mengen ll :::

Bei den Berichten zu den Spielen, von der 3. Mannschaft des VfR Hausen, muss man zur Zeit sehr variabel sein. Erst zwei hohe Siege mit 11:1 Toren (4:0 gegen U'tal ll, 7:1 gegen Pfaffenweiler ll), dann zwei satte Niederlagen bei 3:11 Toren. Zunächst 1:5 gegen den SV Biengen ll und am Sonntag 2:6 beim SC Mengen ll. Ehe man sich versah, war die Partie nach nur 36 Spielminuten, glasklar für das Heimteam eingetütet. Nicht daß der SCM ll so stark war, nein Grund war weitestgehend die katastrophale Defensivleistung, von Team 3 des VfR Hausen. Die Gastgeber operierten fast durchgehend mit langen Bällen, die man kaum abwehren, verteidigen, geschweige denn unter Kontrolle bringen konnte. So durfte das Heimteam die Tore von Mohammadu Dibassey 1:0 (19.), Christian Kem 2:0 (25.), Leon Frank 3:0 (33.) und Joachim Engler 4:0 (36.) bejubeln. In der 37. Minute der Anschluss zum 4:1 durch Michael Kel. Florian Ruschlau kam über die rechte Außenbahn und zog in den Strafraum. Zwar wurde er vom Heimkeeper gefoult, konnte aber davor noch zu Torjäger "Geig-Air" passen, welcher aus 11 Metern in's leere Tor traf. Nach der Pause schraubte der Ex-Hausener Leon Frank, das Ergebnis auf 5:1 (61.) bzw. 6:1 (75.). Direkt vom Anstoß weg konnten die Gelb-Schwarzen, ihr zweites Ehrentor, zum 6:2-Endstand erzielen. David Romano spielte auf Tijan Jallow, der steckte durch zu Michael Kel. An der Sechzehnmeterlinie zog er ab und netzte rechts unten ein. Fazit der letzten vier Partien : 14 erzielte Treffer ist echt top, aber 12 kassierte Gegentore sind einfach zuviel, um in der Tabelle weiter zu klettern.

