Hohe Promi-Dichte: Kader für Langholz-Cup stehen

War schon 2025 einer der Hauptdarsteller beim Benefizturnier: Kevin Großkreutz, durch glanzvolle Zeiten bei Borussia Dortmund in Erinnerung, kam durch den guten Draht zu Turnier-Organisator Daniel Ritzel gerne nach Wiesbaden. – Foto: NOA (Archiv)

Wiesbaden. Am Abend des 30. Mai ermitteln die zwei besten Fußballmannschaften Europas in der Puskás Aréna von Budapest den neuen Titelträger in der Champions League. Wenige Stunden davor kämpfen aktuelle und ehemalige Profis sowie der eine oder andere Promi aus der Unterhaltungsbranche beim „Langholz Cup 2026“ in der Wiesbadener Brita Arena zwar nicht um die Fußballkrone des Kontinents, dafür aber um möglichst viele Spenden-Euros für schwer kranke Kinder.

Die Liste der Teilnehmer liest sich dabei wie ein Who is Who des deutschen Fußballs der vergangenen 20 Jahre – und mehr als das. Um was es ihnen allen am 30. Mai geht, machte Schirmherr Christian Eckerlin schon vor knapp zweieinhalb Wochen stellvertretend für alle Teilnehmer klar. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte der MMA-Kämpfer aus Erbach im Odenwald. Weiter betonte der „King of Germany“: „Jeder, der Kinder hat, kann verstehen, wie wichtig die Unterstützung in solchen Zeiten ist.“ Wenn es um Kinder und den guten Zweck gehe, könne jeder auf seine Unterstützung zählen.

Kaum anders klingen die Worte von Sebastian Rode, der gemeinsam mit seinem langjährigen Mitspieler bei Eintracht Frankfurt, Timothy Chandler, und Eckerlins MMA-Spezi Garip Ilbay nur zu gerne das Traineramt des Teams „Eckerlin & Friends“ übernommen hat.

„In erster Linie steht der gute Zweck im Fokus, denn die Kinder sollen die wahren Gewinner sein“, sagt der aus Alsbach-Hähnlein stammende einstige SGE-Kapitän. Mit einem Augenzwinkern fügt Rode hinzu: „Dennoch wäre es schön, den Titel zu holen.“ Dieses Ziel verfolgen natürlich auch die anderen Trainer und Teamchefs, unter anderem die Ex-Profis Christian Hock (Mainz 05, Wehen Wiesbaden), Hans Sarpei (Schalke 04) oder Tim Kister (SV Sandhausen).

Die wichtigsten Infos zum Langholz Cup 2026

Welche Teams kämpfen am 30. Mai überhaupt um den Langholtz Cup?

Neben „Eckerlin & Friends“ sind die „Kreisliga Allstars“, eine Auswahl aus regionalen Amateurfußballern, die „DFL Legenden“ (Ex-Profis), das von Hans Sarpei gecoachte Team „Prime Time United“, die „Equipe Special“ des SV Wehen Wiesbaden und eine noch nicht weiter bekannte Auswahl des FC Bayern München am Start.

Auf welche Stars dürfen sich die Zuschauer besonders freuen?

Das Line-up von „Eckerlin & Friends“ ginge zweifellos auch als All-Star-Team der Frankfurter Eintracht mit der einen oder anderen Verstärkung durch. Mit dabei sind neben Eckerlin insbesondere Alex Meier, Jermaine Jones, Sonny Kittel, Ioannis Amanatidis, Ervin Skela oder Bastian Oczipka. Als weitere Verstärkungen wurden am Wochenende noch Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (Samstag) und der langjährige Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft, Moritz Müller (Kölner Haie), vermeldet. Getreu dem Motto: Der König (King of Germany) ruft, der Prinz (Prinz Poldi) kommt.

Weltmeisterlich geprägt ist auch das Aufgebot von „Prime Time United“, was hauptsächlich an den früheren Dortmundern Kevin Großkreutz und Eric Durm liegt. Mit dabei sind zudem Marvin Knoll, Dennis Diekmeier, Florian Fromlowitz, Richard Sukuta Pasu, Eckerlins MMA-Kollege Max Coga, Rapper Mo Douzi oder der Sänger Pietro Lombardi. Im Kader der „DFL Legenden“ stehen mit Michael Thurk und Christoph Babatz unter anderem zwei Ex-Mainzer, die früheren Lauterer Kevin Kraus und Mike Wunderlich sowie Nando Rafael oder Michel Dinzey. Die Wehener „Equipe Special“ wird derweil von Alf Mintzel angeführt, hinzu kommen Nils Döring, Dennis Losito, Angelo del Buono oder Timo Becker. Noch nicht bekannt ist lediglich, wen der Deutsche Rekordmeister ins Rennen um den Langholz Cup schickt.

Wie bewerten die Organisatoren das Teilnehmerfeld?

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vor vier Jahren habe ich mit einem Event begonnen, das eigentlich mein Abschiedsspiel sein sollte, und jetzt glaube ich, dass wir das bestbesetzte Benefizturnier in Deutschland haben. Ich bin einfach sprachlos“, teilt Chef-Organisator Daniel Ritzel in den sozialen Netzwerken mit.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“, eine Partie dauert 30 Minuten. Los geht’s in der Wiesbadener Brita Arena um 11 Uhr, das letzte Spiel (SVWW Equipe Special gegen FC Bayern) soll um 18 Uhr angepfiffen werden.

Wann startet der Kartenvorverkauf?

„Im Laufe der Woche“, heißt es von den „Legenden für Leben“. Der genaue Termin dürfte in den nächsten Tagen über die sozialen Medien angekündigt werden.



