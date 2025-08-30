Hohe Pleite für die B-Junioren-Zweite

Die U16 des 1. FC Saarbrücken muss in der U17-Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Punkt warten. Am Samstagabend gab es beim SV Gonsenheim eine 0:5 (0:2)-Niederlage. Das Team aus dem Mainzer Stadtteil führte bereits zur Pause nach zwei Treffern von Tim Urbich (30. und 40.), wobei das zweite Tor ein verwandelter Strafstoß war, mit 2:0. In der 57. Minute gelang Urbich sogar noch sein dritter Tagestreffer, bevor mit Ben Kröck (64.) auch mal ein anderer Spieler der Gastgeber ins Schwarze traf. Urbich besorgte dann in der 70. Minute aber noch den Endstand. Das FCS-Team ist nach drei Spielen ohne Punkt Vorletzter, schlechter ist nur der FC Rot-Weiß Koblenz, der schon nach zwei Spielen ein schlechteres Torverhältnis hat wie das Malstatter Team. Am kommenden Samstag, 06. 09. um 13 Uhr ist mit dem TSV Schott Mainz ein weiteres Team aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt in Malstatt zu Gast, die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) ausgetragen.