Hohe Pleite auf der Ostalb

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken kommen mit einer 0:4 (0:2)-Niederlage von ihrem Zwei-Tages-Ausflug in die Ostalb zum Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Heidenheim zurück. Schon zur Pause lagen die Baden-Württemberger nach Treffern von Alessandro Prencipe (25.) und Julian Eble (44.) mit 0:2 hinten. In der Schlussphase konnten Eble (74.) und Maximilian Kos (85.) den Vorsprung noch verdoppeln. Für das Team von Trainer Joscha Klauck war es im dritten Spiel die zweite Niederlage. FCS-Trainer Joscha Klauck sagte nach dem Spiel: "Das FCS-Team ist jetzt punktgleich mit dem FSV Frankfurt wegen des schlechteren Torverhältnisses Letzter. Heidenheim führt die Tabelle der Gruppe D der Liga B mit zwei Punkten Vorsprung vor der SpVgg. Greuther Fürth an. Bei den beiden Spitzenteams hat das FCS-Team bereits gespielt - und jeweils verloren. Trainer Joscha Klauck sagte am Mo7ntag: "Sie gehören ohne Zweifel zu den besseren Teams unserer Gruppe. Wir haben vor den beiden Gegentreffern in der ersten Hälfte Fehler gemacht, das nutzen sie aus und wir lagen zur Pause hinten. Es ist dann schwer, zurückzukommen, zumal sie ja auch hinten gut stehen. Wir müssen versuchen, diese Fehler zu vermeiden, um keine Angriffsfläche zu bieten. Wir wollen schon im Pokalspiel am Mittwoch damit anfangen".

Am Mittwoch, 12. März um 18.30 Uhr spielt das Malstatter U17-Team im Saarlandpokal-Viertelfinale beim Verbandsligisten JFG Saarlouis-Dillingen. Diese Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz von Stella Sud an der Pavillonstr. in Saarlouis ausgetragen.