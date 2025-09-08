Hohe Niederlagen für Hösel und die U23 in der Bezirksliga

Das Auswärtsspiel war eigentlich schon nach einer halben Stunde entschieden bei einem klaren 0:3-Rückstand. Dann musste die Sportliche Führung das Spiel bereits offensiver angehen, und auch das kam dem DSC entgegen. Der lauerte nun auf seine Konterchancen, und die ergaben sich dann zwangsläufig.
Aber gehofft auf einen Punktgewinn wurde bei den Höselern dennoch. Denn Fabian Schürings verkürzte noch vor dem Wechsel auf 1:3, als er die Vorlage von Nick Hartmann einschoss. Nach der Pause hieß es aus SVH-Sicht aber bald 1:4, und der zweite Ehrentreffer durch den eingewechselten Lionel Tchakounte zum 2:4 war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.
Man nahm die erste Auswärtspleite beim Aufsteiger jedoch recht locker. So sagte der Sportliche Leiter Mark Rueber: "Wir wussten, dass der DSC einen guten Fußball spielt. Diese Truppe hat sämtliche Fehler, die uns unterlaufen sind, eiskalt ausgenutzt." Er stellte auch klar, dass sein Schlussmann Michael Mann bei allen sechs Gegentoren machtlos war. Der 23-Jährige spielt eigentlich in der Dritten Mannschaft. Am nächsten Sonntag kommt der Mitaufsteiger Rhenania Hochdahl an den Neuhaus (15.30 Uhr).
Derart angesäuert hat man Tobias Krampe eigentlich noch nie gesehen. Seine U23 von Ratingen 04/19 hatte das vom Papier her leichte Bezirksliga-Spiel beim ständigen Punktelieferanten CfR Links zu bestreiten und ging dort kläglich 2:5 (0:3) unter. Der Sportliche Leiter der U23 sagte dazu: "Einige Spieler von uns glauben, nach einer guten Vorstellung wie zuletzt daheim gegen den DSC 99 zurückschalten zu können. Das ist ein schwerer Denkfehler. Man muss mehr machen, man muss es immer besser machen. Diese Totalpleite ist mehr als ärgerlich, ich hoffe nur, dass viel daraus gelernt wird."
Vor dem Wechsel brachten die Ratinger nichts auf die Kette, 0:3 hieß es nach 45 Minuten. Aber auch die 1:3-Verkürzung durch den Verteidiger Len Brammertz, der sich vorne eingeschaltet hatte, brachte keine Steigerung bei den Gästen. Ebenso wenig das 2:4 durch den eingewechselten Viktor Uwas. Da waren nur noch drei Minuten zu spielen, und der bisher punktlose Tabellenvorletzte aus Heerdt legte noch einen völlig verdienten Treffer drauf.
Am nächsten Sonntag kommt die SG Benrath-Hassels an den Götschenbeck. Da gilt es, eine Menge gutzumachen aus Sicht der Ratinger U23.