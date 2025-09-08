Hohe Niederlagen für Hösel und die U23 in der Bezirksliga

Das Auswärtsspiel war eigentlich schon nach einer halben Stunde entschieden bei einem klaren 0:3-Rückstand. Dann musste die Sportliche Führung das Spiel bereits offensiver angehen, und auch das kam dem DSC entgegen. Der lauerte nun auf seine Konterchancen, und die ergaben sich dann zwangsläufig.

Aber gehofft auf einen Punktgewinn wurde bei den Höselern dennoch. Denn Fabian Schürings verkürzte noch vor dem Wechsel auf 1:3, als er die Vorlage von Nick Hartmann einschoss. Nach der Pause hieß es aus SVH-Sicht aber bald 1:4, und der zweite Ehrentreffer durch den eingewechselten Lionel Tchakounte zum 2:4 war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.

Man nahm die erste Auswärtspleite beim Aufsteiger jedoch recht locker. So sagte der Sportliche Leiter Mark Rueber: "Wir wussten, dass der DSC einen guten Fußball spielt. Diese Truppe hat sämtliche Fehler, die uns unterlaufen sind, eiskalt ausgenutzt." Er stellte auch klar, dass sein Schlussmann Michael Mann bei allen sechs Gegentoren machtlos war. Der 23-Jährige spielt eigentlich in der Dritten Mannschaft. Am nächsten Sonntag kommt der Mitaufsteiger Rhenania Hochdahl an den Neuhaus (15.30 Uhr).

Krampe nicht zufrieden mit seinen Schützlingen

Derart angesäuert hat man Tobias Krampe eigentlich noch nie gesehen. Seine U23 von Ratingen 04/19 hatte das vom Papier her leichte Bezirksliga-Spiel beim ständigen Punktelieferanten CfR Links zu bestreiten und ging dort kläglich 2:5 (0:3) unter. Der Sportliche Leiter der U23 sagte dazu: "Einige Spieler von uns glauben, nach einer guten Vorstellung wie zuletzt daheim gegen den DSC 99 zurückschalten zu können. Das ist ein schwerer Denkfehler. Man muss mehr machen, man muss es immer besser machen. Diese Totalpleite ist mehr als ärgerlich, ich hoffe nur, dass viel daraus gelernt wird."