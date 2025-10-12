Hohe Niederlage gegen klar bessere Schwaben

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mussten schon nach ihrem ersten DFB-Pokalspiel die Segel streichen. Nach einem Freilos gab es am Samstag in Völklingen eine 1:8 (1:3)-Niederlage gegen den VfB Stuttgart.





Die B-Juniorinnen des VfB Stuttgart haben den Altersgenossinnen des 1. FC Saarbrücken am Samstag im Völklinger Stadtteil Luisenthal deutlich die Grenzen aufgezeigt. Die frühe Führung der Gastgeberinnen durch Carmen Kirps (2.) glichen die Schwabinger postwendend aus (6.), Lena Cirjak (31.) und Laura Carollo (40. + 1.) brachten den Gast zur Pause mit 3:1 nach vorne. Marie Lesch (52.), Nowmi Wetzel (54.) und Anna Schmidt (58.) erhöhten schnell auf 1:6. Den Endstand besorgte dann noch Marie Lesch mit ihrem zweiten Treffer in der vorletzten Minute.



Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es für das FCS-Team am Mittwoch, 29. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei TuS Issel weiter. Das Spiel wird auf dem Kunstrasenplatz im Schulzentrum (Dietrich-Bonhöffer-Str.) ausgetragen.

FCS-Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel: "Wir sind supergut gestartet, haben ganz früh das 1:0 geschossen. Wir haben nach der Rettungstat der Stuttgarter Torhüterin nachgesetzt, ein Traum-Start für uns. Dann kassieren wir nach einer Ecke den Ausgleich, danach waren sie griffiger und bissiger. Nach einer halben Stunde gibt es einen direkten Freistoß, der drin war, und mit dem Pausenpfiff legen sie das das 1:3 nach. Wir sind gut rausgekommen, aber wir kassieren nach einem Torwartfehler das 1:4, das hat uns gebrochen, dann fielen weitere Gegentore".