Hohe Niederlage für die U16 in Mainz

Für die U16 des 1. FC Saarbrücken gab es am Sonntag als Gast der Altersgenossen des 1. FSV Mainz 05 nicht viel zu holen. Der Bundesliga-Nachwuchs setzte sich auf einem Nebenplatz im WOLFGANG-FRANK-CAMPUS am Bruchweg-Stadion mit 4:0 (2:0) durch. Die Treffer im ersten Durchgang fielen in der 11. und 25. Minute, wobei der erste Treffer von den Gästen selbst fabriziert wurde. Mainz legte im zweiten Durchgang gleich das 3:0 nach (46.) und traf in der 68. Minute zum Endstand. Die Mainzer U16 bleibt in der Tabelle einen Punkt hinter der U17 von Eintracht Trier Zweiter, das FCS-Team liegt drei Spieltage vor dem Saisonende auf Rang Sechs. Sowohl der Fünfte TSV Schott Mainz als auch der Siebte FC Speyer 09 sind nur zwei Punkte entfernt.