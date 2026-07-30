Hohe Hypotheken für Bissen und Strassen

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Geht es nur noch um Schadensbegrenzung? Mit sechs Gegentoren im Heimspiel vor rund einer Woche war Bissens Abwehr einfach zu anfällig. Da half auch Ferbers zwischenzeitliches 1:1 nichts.
Möchte der FC Atert nicht erneut eine herbe Niederlage erleben, müssen defensive Fehler wie z.B. beim 1:2 oder 1:4 aus der Vorwoche vermieden werden. Mut dürfte dagegen machen, dass das Hinspielergebnis eigentlich zu deutlich ausfiel, da Bissen damals auch zweimal am Aluminium scheiterte.
So scheint im Rückspiel etwas Zählbares, also mindestens ein Unentschieden, nicht ausgeschlossen zu sein, wenngleich Bissen für das Erreichen der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League dann doch ein größeres Fußballwunder bräuchte. Anstoß in Ungarn ist um 19 Uhr.
Die Ausgangslage des FC UNA Strassen ist im Prinzip dieselbe wie die von Bissen: aus dem Hinspiel in Belgrad müsste man einen Vier-Tore-Rückstand drehen, gegen das Schwergewicht Partizan fast ein Ding der Unmöglichkeit. Genau gegen diese allgemeine Meinung, die nach der herben Klatsche inklusive Platzverweis vor einer Woche alles andere als unlogisch sein sollte, scheint sich Strassen und vor allem sein Trainer Jérémy Deichelbohrer wehren zu wollen.
Dieser weigert sich wohl seit dem Abpfiff des ersten Aufeinandertreffens, bereits von einem Ausscheiden zu reden. Soll das „Wunder des Stade de Luxembourg“ gelingen, muss aber eine deutliche Leistungssteigerung erfolgen, Partizan ist und bleibt Favorit. Zudem bereitet man sich in Strassen außerhalb des Spielfeldes auf ein Risikospiel vor, u.a. eine klare Fan-Trennung ist vorgegeben. Anstoß ist im 20:15 Uhr im „Stade de Luxembourg“, FuPa berichtet per Liveticker.