Hohe Hypotheken für Bissen und Strassen

Nicht nur für Bissen dürfte das Erreichen der 3.Qualifikationsrunde ein sehr schweres Unterfangen werden – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Geht es nur noch um Schadensbegrenzung? Mit sechs Gegentoren im Heimspiel vor rund einer Woche war Bissens Abwehr einfach zu anfällig. Da half auch Ferbers zwischenzeitliches 1:1 nichts. Möchte der FC Atert nicht erneut eine herbe Niederlage erleben, müssen defensive Fehler wie z.B. beim 1:2 oder 1:4 aus der Vorwoche vermieden werden. Mut dürfte dagegen machen, dass das Hinspielergebnis eigentlich zu deutlich ausfiel, da Bissen damals auch zweimal am Aluminium scheiterte.

So scheint im Rückspiel etwas Zählbares, also mindestens ein Unentschieden, nicht ausgeschlossen zu sein, wenngleich Bissen für das Erreichen der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League dann doch ein größeres Fußballwunder bräuchte. Anstoß in Ungarn ist um 19 Uhr.

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