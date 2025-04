Hohe Hürden für Dingolfing & Seebach - Niederbayern-Derby in Passau

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Wir biegen langsam in die Zielgerade der Saison ein - mit nun drei Heimspielen vor der Brust und der klaren Ausgangslage, dass wir einfach punkten müssen. Mit Eggenfelden erwarten wir einen starken Gegner, der in dieser Liga jeden schlagen kann. Aber wir sind in der Pflicht zu liefern – und wenn nicht hier in unserem Stadion, wo dann?"Personalien: Maximilian Stahler, Christoph Wimmer, Samuel Höng, Arda Ulukus, Umut Orbay, Christian Fischer, Haris Abdagic, Philipp Knochner und Benedikt Bartl sind erneut keine Optionen. Hinter dem Mitwirken von Maximilian Moser steht noch ein Fragezeichen.

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Mit dem Spiel in Passau haben wir den nächsten harten Brocken vor der Brust. Der FCP ist sehr gut aus dem Winter gekommen und ist im Kampf um den Klassenerhalt richtig angekommen. In der Vorrunde hatten sie mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, können mittlerweile aber wieder auf ein sehr gutes Kollektiv zählen, bei dem der eine oder andere Qualitätsspieler mit Sicherheit heraussticht. Vor allem im Umschaltspiel sind sie sehr gefährlich, weshalb wir definitiv gewarnt sind und mit Respekt ins Dreiflüssestadion fahren. Wir wollen die unnötige Niederlage gegen Dingolfing jedoch wettmachen, mit breiter Brust nach Passau fahren und nicht mit leeren Händen an die Birkenallee zurückkehren.“

Personalien: Gegenüber der Vorwoche sind Valdrin Blakaj und Berni Maier nicht dabei. Außenverteidiger Manasse Francisco droht ebenfalls auszufallen.