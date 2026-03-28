Hohe Hürde: Kammerberg empfängt Spitzenreiter SV Nord Lerchenau

Der Tabellenführer ist klarer Favorit. Doch die Statistik spricht für Kammerberg: acht Siege in neun Duellen gegen Nord Lerchenau

Die Rollen sind klar verteilt: Wenn die SpVgg Kammerberg am Sonntag (13 Uhr) den SV Nord Lerchenau empfängt, ist der Tabellenführer der Bezirksliga Nord der klare Favorit. Doch die Vergangenheit macht Mut – denn gegen kaum einen anderen Gegner holte Kammerberg zuletzt so viele Punkte.

Im Hinspiel haben die Medeleanu-Schützlinge gezeigt, dass sie die Nord-Offensive um Ex-Profi Karl-Heinz Lappe, Torjäger Dominik Besel und Edin Smajlovic kleinhalten können. Besel war zwar erfolgreich, doch weil auf der anderen Seite Dario Stanic sogar doppelt traf, gewann Kammerberg mit 2:1 in München. Es war der achte Kammerberger Sieg in den vergangenen neun Duellen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: In dieser Phase der Saison hatte die Spielvereinigung einen Lauf. Nord benötigte etwas länger, um in die Gänge zu kommen – allerdings nicht so lange wie in den vergangenen Spielzeiten. Seit Mitte Oktober präsentiert sich das Team von Trainer Peter Zeussel und seinem spielenden Assistenten Lappe in starker Form: 25 von 27 möglichen Punkten holte der SV Nord in den jüngsten neun Begegnungen. Nach der Winterpause gab es vier Siege in vier Partien – inklusive der Erfolge in den Spitzenspielen gegen den ASV Dachau und SV Walpertskirchen. Das macht Eindruck.

„Wir wissen, dass sie vor allem in der Offensive sehr stark sind“, sagt SpVgg-Trainer Victor Medeleanu. Wenn sich die Kammerberger auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, werden sie es schwer haben. Medeleanu versucht deshalb, den Lerchenauern den Spaß am Spiel zu nehmen.

Positive Nachrichten gibt es aus der Personalabteilung, denn nur Jan Lipovsek fehlt sicher. Der Defensivmann muss nach seiner Roten Karte in Altenerding noch mal pausieren. Lukas Fladung war krank, hinter ihm steht ein Fragezeichen.

„Sonst sind alle an Bord“, sagt Victor Medeleanu, der auf eine Steigerung gegenüber dem 0:2 vor einer Woche in Rohrbach hofft – vor allem vor dem gegnerischen Tor. Denn: „Wir benötigen zu viele Chancen für einen Treffer. Da müssen wir uns steigern.“ Gelingt es den Kammerbergern, defensiv kompakt zu stehen und ihre Möglichkeiten konsequenter zu nutzen, ist trotz klarer Ausgangslage eine Überraschung möglich.