Hohe Hürde für TSV Gilching zum Jahresabschluss Fußball-Landesliga

Der Jahresabschluss wird zur großen Herausforderung. Die schwächelnden Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried verabschieden sich am Samstag (14 Uhr) bei Tabellenprimus 1. FC Sonthofen in die lange Winterpause.

Gilching – Das 2:3 am Sonntag in Ehekirchen war erst die vierte Saisonniederlage für den TSV Gilching-Argelsried im 18. Saisonspiel. „Das hätte ich vor der Runde sofort unterschrieben“, sagt Trainer Peter Schmidt. Dass es für seine Fußballer dennoch derzeit nur zu Rang sechs mit gewaltigem Abstand zur Spitze reicht, liegt an der Anzahl der Unentschieden. Bereits achtmal teilten sich die Landesliga-Fußballer von der Talhofstraße die Punkte. „Das kannst du nicht kompensieren“, stellt Schmidt fest. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel Mitte der 1990er Jahre zahlen sich Unentschieden kaum noch aus. „Das finde ich auch richtig. Siege müssen belohnt werden“, sagt Schmidt. Sein Team konnte jedoch im Saisonverlauf erst sechsmal am Ende jubeln.

Dazu zählt auch das 1:0 gegen Sonthofen. Maximilian Hölzl gelang im August in der Kies-Arena der goldene Treffer. Vor dem Rückspiel am Samstag (14 Uhr) sind die Allgäuer jedoch weit entfernt und führen die Tabelle der Landesliga Südwest zusammen mit dem nur einen Zähler schlechter notierten FC Ehekirchen an. „Sie werden bestimmt noch eine Rechnung begleichen wollen. Vielleicht sogar zwei, denn sie haben auch im Frühjahr bei uns mit 1:2 verloren“, sagt Schmidt.