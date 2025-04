Hohe Hürde für TSG Öhringen, TG Böckingen will aufschließen

Die SG Stetten/Kleingartach empfängt nach der 0:4-Niederlage in Öhringen den Tabellenzweiten TSV Pfedelbach. Die Gäste siegten am vergangenen Wochenende souverän mit 4:0 gegen Schlusslicht SC Amrichshausen. Pfedelbach liegt zwei Punkte hinter der Spitze und will den Druck auf Öhringen hoch halten. Für Stetten geht es darum, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren.

