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Ligavorschau
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Hohe Hürde für Seelbach/Scheld II
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Türkgücü Dillenburg könnte am Sonntag den Fußball-Kreisliga-B-Titel sichern. Die SG Seelbach/Scheld II will trotz personeller Engpässe dagegenhalten +++
Dillenburg. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) könnte sich der SSV Türkgücü Dillenburg endgültig die Krone aufsetzen und eine bis dato fast makellose Saison mit dem Titel in der Fußball-Kreisliga B Dillenburg krönen. Voraussetzung hierfür: ein Patzer von Verfolger SSV Langenaubach oder ein eigener Dreier gegen die SG Seelbach/Scheld II. Diese tritt ihr Duell gegen den Primus entspannt, aber nicht ohne Motivation an.