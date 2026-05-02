 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Hohe Hürde für Seelbach/Scheld II

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Türkgücü Dillenburg könnte am Sonntag den Fußball-Kreisliga-B-Titel sichern. Die SG Seelbach/Scheld II will trotz personeller Engpässe dagegenhalten +++

von Redaktion · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
Jacob Günther (li.) und die SG Seelbach/Scheld II stellen sich am Sonntag dem designierten Meister Türkgücü Dillenburg entgegen. © Lorenz Pietzsch
Jacob Günther (li.) und die SG Seelbach/Scheld II stellen sich am Sonntag dem designierten Meister Türkgücü Dillenburg entgegen. © Lorenz Pietzsch

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KLB Dillenburg
SG Seelbach/Scheld II
Türkgücü Dillenburg

Dillenburg. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) könnte sich der SSV Türkgücü Dillenburg endgültig die Krone aufsetzen und eine bis dato fast makellose Saison mit dem Titel in der Fußball-Kreisliga B Dillenburg krönen. Voraussetzung hierfür: ein Patzer von Verfolger SSV Langenaubach oder ein eigener Dreier gegen die SG Seelbach/Scheld II. Diese tritt ihr Duell gegen den Primus entspannt, aber nicht ohne Motivation an.

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