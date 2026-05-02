Hohe Hürde für Seelbach/Scheld II

Jacob Günther (li.) und die SG Seelbach/Scheld II stellen sich am Sonntag dem designierten Meister Türkgücü Dillenburg entgegen. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) könnte sich der SSV Türkgücü Dillenburg endgültig die Krone aufsetzen und eine bis dato fast makellose Saison mit dem Titel in der Fußball-Kreisliga B Dillenburg krönen. Voraussetzung hierfür: ein Patzer von Verfolger SSV Langenaubach oder ein eigener Dreier gegen die SG Seelbach/Scheld II. Diese tritt ihr Duell gegen den Primus entspannt, aber nicht ohne Motivation an.