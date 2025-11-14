 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Hohe Hürde für den SV Allmersbach, Abstiegskampf bei der SGM Kreßberg

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verspricht ein Fernduell an der Spitze und mehrere Reifeprüfungen im Mittelfeld: Der Tabellenführer will seine Serie ausbauen, der erste Verfolger lauert, und im Keller könnten direkte Duelle die Richtung bis zur Winterpause vorgeben.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
14:30live

Der Spitzenreiter SV Allmersbach (33 Punkte, 40:13) trifft auf die kompakte SG Oppenweiler-Strümpfelbach (16, 28:25) – Ballkontrolle und Geduld gegen dichte Räume. Setzt sich die Struktur der Favoriten durch, entscheiden Details bei Standards.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
14:30

Der Aufsteiger VfL Mainhardt (18 Punkte, 25:23) empfängt den abstiegsgefährdeten TSV Nellmersbach (9, 18:33). Wer die erste Pressinglinie sauber überspielt, bekommt die besseren Zonen für Abschlüsse.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
14:30

Der SV Breuningsweiler (16 Punkte, 21:23) misst sich mit dem ungeschlagenen Verfolger TSV Gaildorf (31, 44:16) – Stabilität gegen Offensivwucht. Gelingt es, das Tempo des Favoriten zu drosseln, bleibt die Partie lange offen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
14:30

Der TSV Schornbach (25 Punkte, 33:17) duelliert sich mit dem laufstarken TSV Schwaikheim (16, 31:32). Mittelfeldhoheit und Präzision im letzten Pass könnten die knappen Unterschiede markieren.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
15:00

Der TSV Rudersberg (12 Punkte, 24:33) trifft auf den formstarken SV Unterweissach (18, 21:22). Kompakte Ordnung und zweite Bälle werden darüber entscheiden, wer das Spieltempo diktiert.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
14:30

Der TSV Schmiden (24 Punkte, 29:22) empfängt den Aufsteiger TSV Michelfeld 1954 (6, 7:22). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Hausherren, der Außenseiter braucht Effizienz im Umschalten.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
14:30

Die SGM Kreßberg (11 Punkte, 23:31) bekommt es mit TURA Untermünkheim (8, 15:26) im Kellerduell zu tun. Fehlervermeidung und Ruhe bei Standards wiegen hier doppelt.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
14:30

Der SC Urbach (8 Punkte, 24:42) empfängt den TSV Obersontheim (13, 19:22). Wer die Restverteidigung stabil hält und die Flügel besser bindet, verschafft sich wichtige Luft im unteren Drittel.

