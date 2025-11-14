Hohe Hürde für den SV Allmersbach, Abstiegskampf bei der SGM Kreßberg

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Der Spitzenreiter SV Allmersbach (33 Punkte, 40:13) trifft auf die kompakte SG Oppenweiler-Strümpfelbach (16, 28:25) – Ballkontrolle und Geduld gegen dichte Räume. Setzt sich die Struktur der Favoriten durch, entscheiden Details bei Standards.
Der Aufsteiger VfL Mainhardt (18 Punkte, 25:23) empfängt den abstiegsgefährdeten TSV Nellmersbach (9, 18:33). Wer die erste Pressinglinie sauber überspielt, bekommt die besseren Zonen für Abschlüsse.
Der SV Breuningsweiler (16 Punkte, 21:23) misst sich mit dem ungeschlagenen Verfolger TSV Gaildorf (31, 44:16) – Stabilität gegen Offensivwucht. Gelingt es, das Tempo des Favoriten zu drosseln, bleibt die Partie lange offen.
Der TSV Schornbach (25 Punkte, 33:17) duelliert sich mit dem laufstarken TSV Schwaikheim (16, 31:32). Mittelfeldhoheit und Präzision im letzten Pass könnten die knappen Unterschiede markieren.
Der TSV Rudersberg (12 Punkte, 24:33) trifft auf den formstarken SV Unterweissach (18, 21:22). Kompakte Ordnung und zweite Bälle werden darüber entscheiden, wer das Spieltempo diktiert.
Der TSV Schmiden (24 Punkte, 29:22) empfängt den Aufsteiger TSV Michelfeld 1954 (6, 7:22). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Hausherren, der Außenseiter braucht Effizienz im Umschalten.
Die SGM Kreßberg (11 Punkte, 23:31) bekommt es mit TURA Untermünkheim (8, 15:26) im Kellerduell zu tun. Fehlervermeidung und Ruhe bei Standards wiegen hier doppelt.
Der SC Urbach (8 Punkte, 24:42) empfängt den TSV Obersontheim (13, 19:22). Wer die Restverteidigung stabil hält und die Flügel besser bindet, verschafft sich wichtige Luft im unteren Drittel.