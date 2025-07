Hohe Heimniederlage für NLZ-U17

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken mussten sich am Samstag in einem Test auf dem Kunstrasen am FC-Sportfeld dem Freiburger FC mit 0:4 (0:3) beugen.

Bittere Heimpleite für das U17-Nachwuchsligateam des 1. FC Saarbrücken. Auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld unterlag das nun von Sven Borgard trainierte Team dem in der EnBW-U17-Oberliga Baden-Württemberg spielenden Team des Freiburger FC mit 0:4 (0:3). Es war das erste Spiel nach einer längeren Pause, nun nimmt die Vorbereitung auf die neue Runde richtig Fahrt auf. Am kommenden Sonntag, 3. August, geht es mit einem Test beim FK 03 Pirmasens weiter, diese Begegnung wird um 11 Uhr auf einem Kunstrasenplatz an der Georgia Avenue ausgetragen.