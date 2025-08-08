Hohe Heimhürde für SG Adlhausen/Langquaid II

Der 3. -Spieltag in der A-Klasse Mainburg führt die SG Adlhausen/Langquaid II mit dem TSV Volkenschwand zusammen. Die Gäste aus der Holledau starteten furios in die neue Saison und fertigten die neu eingestiegene SG Mainburg/Holleau II mit 6:0 ab. Doch bereits eine Woche später zeigte der Titelfavorit TSV Herrngiersdorf den Eck-Schützlingen die derzeitigen Grenzen auf und schickte sie mit 5:2 - nach 0:1-Rückstand - nach Hause. Mit Co-Spielertrainer Mehmet Sin (5 Tore) und Filip Cvetkovic (2 Tore) und Schlussmann Julian Kreitmaier haben die Mainburger Vorstädter auch einige höherklassig erprobte Kicker in ihren Reihen.

Die Gastgeber blieben nach dem positiven, aber punktlosen Beginn gegen den TSV Herrngiersdorf in ihrer zweiten Begegnung beim TSV Obersüßbach etwas hinter den Erwartungen und hoffen nun auf ihren ersten Punktgewinn gegen die als Favoriten anreisenden Volkenschwander. Die beiden Coaches Rainer Schuster und Raphael Niedermeier werden zwar auf den einen oder anderen aus dem Stammkader verletzungs- und urlaubsbedingt verzichten müssen, haben jedoch vor Rückhalt Lukas Pernpaintner einen guten Mix aus Routiniers und jungen Kräften stehen, der an einem guten Tag den Volkenschwandern alles abverlangen kann. Dazu gehört sicherlich auch, dass Bastian Blenke, Veit Dürmeier und Polat Ötgün - bisher einziger Saisontorschütze - mit ihren Chancen effektiv und nicht verschwenderisch umgehen.