Hohe Hassia-Hürde heißt SV Horchheim

Auf die Frage, ob der SVH mehr Qualität hat als die Hassia, meint Bingens Trainer Steffen Reischmann: „Mehr Erfahrung würde ich unterschreiben. Mehr Qualität glaube ich über die gesamte Mannschaft gesehen nicht – vielleicht punktuell der ein oder andere Spieler.“ Und inwiefern ist dort ein Punktgewinn möglich? „Generell fahren wir auf jeden Sportplatz, um zu gewinnen. Das gilt auch für Horchheim, die bisher ja noch ungeschlagen sind. Über eine Punkteteilung würde ich mich aber nicht ärgern.“