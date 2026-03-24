Hohe Geldstrafen für Fußballvereine in Moers und Kleve-Geldern

Rekordstrafen durch fehlende Schiedsrichter. – Foto: IMAGO IMAGES

Der VfB Homberg muss 2800 Euro an den Fußballverband Niederrhein (FVN) überweisen. Auch der SV Sonsbeck und SV Scherpenberg müssen tief in die Tasche greifen und ein saftiges Ordnungsgeld bezahlen. Der Grund: Die Vereine haben im vergangenen Jahr zu wenige Spielleiter gemeldet.

Der FVN spricht von einem Schiedsrichter-Untersoll und von Ausgleichsabgaben, die die Klubs leisten müssen. Die Anzahl der benötigten Referees je Verein ist abhängig von den am Spielbetrieb teilnehmenden Jugend-, Männer- und Frauen-Mannschaften. Die Ordnungsstrafe verdoppelt sich bei der Nichterfüllung der Vorgaben ab dem zweiten Jahr.

Zehn Klubs erhalten ein Lob

Im Fußball-Kreis Moers führt der VfB Homberg die Liste der Klubs an, die eine Ausgleichsabgabe zahlen müssen, weil vier Schiris fehlen. Dahinter reihen sich der SV Sonsbeck (2100 Euro), SV Scherpenberg (1400) sowie TuS Asterlagen (1000) ein. 19 weitere Vereine werden mit einem dreistelligen Betrag zur Kasse gebeten. Die Gesamtsumme liegt bei 15.500 Euro. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren’s „nur“ 11.000 Euro.