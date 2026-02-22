Hohe Geldstrafe für den MSV Duisburg - Spieler fällt lange aus Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga den 1. FC Schweinfurt gewonnen und zumindest am Samstag die Tabellenführung übernommen. Allerdings gibt es auch zwei schlechte Nachrichten: Gegen den Klub wurde eine empfindliche Geldstrafe ausgesprochen, zudem wird ein Spieler lange fehlen. von André Nückel · Heute, 15:23 Uhr · 0 Leser

Diese Pyro-Show ist am DFB nicht vorbeigegangen. – Foto: Markus Verwimp

Beim MSV Duisburg ist nur fast alles gut. Das liegt nicht etwa daran, dass Energie Cottbus die Tabellenführung der 3. Liga am Sonntag aus eigener Kraft wieder übernehmen kann, nachdem die Zebras den 1. FC Schweinfurt bezwungen haben. Abseits des Platzes gibt es zwei unschöne Meldungen: Die Duisburger werden zur Kasse gebeten, zudem fällt Max Dittgen lange aus.

Gegen das Drittliga-Schlusslicht zeigte der MSV Duisburg über weite Strecken eine gute Partie und verdiente sich den 3:1-Erfolg, der am Samstag für Platz eins in der 3. Liga gesorgt hat. Unabhängig vom Ergebnis des bisherigen Spitzenreiters Energie Cottbus haben die Duisburger eine gute Reaktion auf die 1:6-Niederlage bei Wehen Wiesbaden gezeigt und befinden sich weiter in guter Position im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga. Mitentscheidend für die bisherige Gala-Saison des Aufsteigers sind auch die Fans des MSV Duisburg. Die stehen aber nun im Blickpunkt des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Funktionäre haben den MSV Duisburg "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe in Höhe von 65.850 Euro verurteilt", teilt der DFB mit.