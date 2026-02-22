Hohe Geldstrafe für den MSV Duisburg - Spieler fällt lange aus

Beim MSV Duisburg ist nur fast alles gut. Das liegt nicht etwa daran, dass Energie Cottbus die Tabellenführung der 3. Liga am Sonntag aus eigener Kraft wieder übernehmen kann, nachdem die Zebras den 1. FC Schweinfurt bezwungen haben. Abseits des Platzes gibt es zwei unschöne Meldungen: Die Duisburger werden zur Kasse gebeten, zudem fällt Max Dittgen lange aus.
Gegen das Drittliga-Schlusslicht zeigte der MSV Duisburg über weite Strecken eine gute Partie und verdiente sich den 3:1-Erfolg, der am Samstag für Platz eins in der 3. Liga gesorgt hat. Unabhängig vom Ergebnis des bisherigen Spitzenreiters Energie Cottbus haben die Duisburger eine gute Reaktion auf die 1:6-Niederlage bei Wehen Wiesbaden gezeigt und befinden sich weiter in guter Position im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga.
Mitentscheidend für die bisherige Gala-Saison des Aufsteigers sind auch die Fans des MSV Duisburg. Die stehen aber nun im Blickpunkt des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Funktionäre haben den MSV Duisburg "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe in Höhe von 65.850 Euro verurteilt", teilt der DFB mit.
"Unmittelbar vor Beginn des Drittligaspiels bei Viktoria Köln am 21. Dezember 2025 hatten Duisburger Anhänger nach den Feststellungen des Sportgerichts elf Rauchkörper und acht Blinker gezündet. Zudem wurden aus insgesamt elf Batterien heraus zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgeschossen. Im weiteren Spielverlauf wurden im Duisburger Zuschauerbereich zehn Bengalische Feuer gezündet, nach dem Spiel zwei weitere", heißt es weiter.
Die Pyro-Show der eigenen Anhänger kommt den MSV Duisburg, der nicht auf Rosen gebettet ist, teuer zu stehen. Immerhin: Ein Teil der Strafe, die "mittelbar fußballnahen Stiftungen zugutekommt", kann der Drittligist für gewaltpräventive Maßnahmen nutzen. Die Rede ist von 21.950 Euro, immerhin ein Drittel der Strafe.
Der 30-jährige Offensivspieler hat sich im Abschlusstraining vor dem Schweinfurt-Spiel ernster im Training verletzt. Eine Leistenproblematik wird den ehemaligen Spieler des FC Ingolstadt in nächster Zeit außer Gefecht setzen, bislang kam er in 13 Partien zum Einsatz (ein Tor).