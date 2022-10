– Foto: Martin Zeilhofer

Hohe Derby-Hürde für Langquaid in Ergoldsbach

So., 30.10.2022, 13:30 Uhr TSV Ergoldsbach Ergoldsbach TSV Langquaid Langquaid 13:30 PUSH

Die Lage für den Bezirksliga-Dino TSV Langquaid spitzt sich nach der vierten Niederlage in Folge weiter zu. Inzwischen liegen die Laabertaler auf dem drittletzten Rang und treffen auf den Nachbarrivalen TSV Ergoldsbach, der einen ähnlichen Absturz im Vergleich zur Vorsaison hinter sich hat. Die Schützlinge von Trainer Konrad Fraunhofer konnten jedoch am vergangenen Spieltag mit dem Erfolg in Pfarrkirchen die Durststrecke beenden und sich - bei einem Spiel mehr - um drei Punkte von den Langquaidern auf Platz 9 absetzen. Nicht nur deswegen sind sie leicht favorisiert, denn bereits in der Vorrunde gelang den Goldbachtalern ein klarer 3:0-Erfolg im Waldstadion und auch in den vergangenen Spielzeiten ließen die Ergoldsbacher zuhause nichts anbrennen. Hauptverantwortlicher dafür war meist das "Gesicht" der Gastgeber, Martin Stoller, der als Kapitän und Torjäger voranging. In den vergangenen Monaten hatte er allerdings nicht mehr die gewohnte Treffsicherheit, so dass sich die 25 erzielten Tore auf elf Akteure - darunter Markus Mayer (6) und die vier Dreifach-Torschützen Philipp Grundl, Matthias Schindlbeck, Fabian und Martin Stoller - verteilten. Damit sind die Hausherren wohl noch schwerer auszurechnen und die Defensive der Gäste, die sich gegen Aiglsbach gut aus der Affaire zog, muss zumindest an die letzte Vorstellung anknüpfen, um die Offensiv-Abteilung der Ergoldsbacher nicht in Fahrt kommen zu lassen. Gegen die nicht immer fehlerfreie TSVE-Abwehr vor dem erfahrenen Schlussmann Michael Huber erhofft sich die Offensive um Daniel Beerschneider, dass sie mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss an den Tag legt und nicht auf ihren bisherigen 19 Treffern stehen bleibt. Auch wenn die Ausfallliste zuletzt geschrumpft ist - Florian Brunner, Leon Schlegel und Hannes Wagner sind wieder zurück -, muss auf Christoph Aiwanger, Thomas Blabl, Martin Kokrda, Xhavit Limani, Mergim Seferi und Christoph Weigl verzichtet werden. Trainer Andreas Müller weiß um die hohe Hürde beim letztjährigen Bezirksliga-Vierten und vertraut seinem etwas größer gewordenen Kader, der in den vier Spielen vor der Winterpause die Trendwende schaffen soll und kann. Aber auch die Ergolsbacher haben in dieser sicherlich kampfbetonten Auseinandersetzung nichts zu verschenken.