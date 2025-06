Hohe Auszeichnung für Marian Stanienda

Darüber hinaus ist Marian auch als Vereinschronist tätig: Seine umfangreiche und liebevoll gestaltete fotografische Berichterstattung von der Jugend bis zu den Senioren dokumentiert das Vereinsleben auf eindrucksvolle Weise und schafft bleibende Erinnerungen.

Ein weiteres herausragendes Beispiel seines Engagements ist seine Mitwirkung beim Neubau der Umkleidekabinen, wo er mit anpackte und darauf achtete, dass buchstäblich alles "gerade" wurde. Marian verkörpert das Ehrenamt in seiner besten Form – mit Herzblut, Tatkraft, Ausdauer und Verlässlichkeit.

Die Ehrung durch den DFB findet statt am Sonntag, den 22. Juni 2025, im Rahmen des Kreispokalendspiels zwischen Flamersheim und Bessenich in Wißkirchen. Die feierliche Übergabe erfolgt in der Halbzeitpause, gegen 15:45 Uhr, durch Frau Doris Mager, Vorsitzende des Kreisfußballausschusses.

Die gesamte SSV-Familie bedankt sich herzlich bei Marian für seinen unermüdlichen Einsatz. Wir laden alle Mannschaften, Mitglieder und Fans ein, an diesem besonderen Tag dabei zu sein und gemeinsam diese verdiente Ehrung zu feiern. Das Spiel beginnt um 15:00 Uhr – ein Besuch lohnt sich in jeder Hinsicht!

Danke, Marian – du bist ein Vorbild für uns alle!