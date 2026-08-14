Hohe Auswärtshürden für Bernried, Diendorf und Trisching

Kreisliga-Newcomer SV Erzhäuser-Windmais wartet noch auf den ersten Punktgewinn der Saison. Klappt's auswärts bei OVI-Teunz? – Foto: Thomas Schneider

Auch nach vier Spieltagen weist die DJK Dürnsricht-Wolfring eine makellose Bilanz auf. Die tolle Frühform des Tabellenführer wird am Samstag vom anreisenden SV Bernried auf den Prüfstand gestellt. Auch der ebenfalls noch ungeschlagene SC Katzdorf genießt Heimrecht. Zu Gast ist am Sonntag der SV Diendorf. Interessant dürfte das Kräftemessen des SV Kemnath a.B. mit Detag Wernberg werden. Ein Direktduell steigt im Tabellenkeller. Die noch sieglosen FC OVI-Teunz und SV Erzhäuser-Windmais kreuzen ihre Wege.



Am morgigen Samstag ist Aufsteiger SV Bernried (7., 7) beim Ligaprimus DJK Dürnsricht-Wolfring (1., 12) schwer gefordert. Die Gastgeber der kommenden Partie holten sich am vergangenen Spieltag beim TSV Stulln den nächsten Dreier ein, während Bernried beim SV Diendorf nicht über ein Remis hinaus kam und somit nur einen Zähler einfahren konnte.







Der 1. FC Schmidgaden (6., 7) macht ebenfalls bereits am Samstag den Gastgeber für den TSV Stulln (11., 2). In Form einer Heimniederlage gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring ging der Stulln am vergangenen Wochenende leer aus. Die Gastgeber des Matches sicherten sich hingegen zuletzt gegen den SV Haselbach daheim die Maximalausbeute.







Am fünften Spieltag ist der SV Trisching (9., 6) zu Gast beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 7). Die Hausherren der Partie fuhren zuletzt bei der SG Silbersee 08 klar die Punkte ein, während sich Trisching gegen den FC OVI-Teunz auf heimischem Terrain knapp den Dreier einholen konnte.







Das aktuelle Tabellenschlusslicht SV Erzhäuser-Windmais (14., 0) tritt beim ebenfalls noch sieglosen FC OVI-Teunz (12., 2) an. Keine Punkte gab es zuletzt für die beiden Kontrahenten. OVI-Teunz musste sich vor Wochenfrist knapp beim SV Trisching geschlagen geben, und Erzhäuser-Windmais musste beim SV Kemnath a.B. zum vierten Mal in Folge eine Niederlage einstecken.













Der TSV Detag Wernberg (4., 7) muss am Sonntag am Buchberg beim SV Kemnath a.B. (5., 7) Farbe bekennen. Mit einem klaren 5:0-Sieg holte sich Kemnath beim SV Erzhäuser-Windmais am letzten Spieltag den Dreier. Detag Wernberg kam indes gegen den SC Katzdorf nicht über ein Remis hinaus und sicherte sich somit einen Zähler.





So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SC Katzdorf SC Katzdorf SV Diendorf SV Diendorf 15:15 PUSH



Der SC Katzdorf (2., 10) empfängt am fünften Spieltag den SV Diendorf 10., 4). Für beide Mannschaften gab es am vergangenen Wochenende nur einen Punkt. Die Gastgeber der Partie kamen beim TSV Detag Wernberg nicht über ein 2:2-Remis hinaus, doch auch der SVD konnte sich gegen den SV Bernried nicht behaupten und ging mit einem 1:1 vom Feld.





So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SV Haselbach SV Haselbach SG Silbersee 08 SG Silbersee 15:15 live PUSH



Die SG Silbersee 08 e.V. (13., 1) ist diesmal beim SV Haselbach (8., 6) auf Stippvisite. Für beide Teams war zuletzt kein Zähler drin: Die SG Silbersee gab sich klar daheim gegen den angereisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen, während Haselbach nur knapp beim 1. FC Schmidgaden unterlag. Wer kehrt in die Spur zurück?