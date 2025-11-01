Hohe Auswärtshürde für Hegnach

8.Spieltag 1.FC Heidenheim - SV Hegnach Sonntag 02.11.25 14:00 Uhr Kunstrasen an der Voith-Arena

Ein weiteres Topspiel steht für den SVH an. Der in der Vorsaison denkbar knapp am Aufstieg gescheiterte 1.FC nimmt einen neuen Anlauf auf die Regionalliga. Dabei stehen beim Topfavoriten allerdings schon 2 Auswärtsniederlagen zu Buche. Zuhause wurden allerdings alle 3 Spiele gewonnen bei 11:2 Toren. Die meisten Tore erzielten bisher Josephine Wild (6) sowie die ehemalige Hegnacherin Leana Ilic(3). Mit Ines Husic spielt eine weitere ehemalige Hegnacherin im Team von Trainerin Chantal Bachteler. Svea Fleischmann und Chiara Marziniak kamen beide vom VFB Stuttgart. Eine weitere Herausforderung für den bisher ungeschlagenen SV Hegnach also. Wir hoffen daß alle einsatzfähig sind.