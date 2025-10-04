Hohe Auswärts-Hürden für den SV Hösel und Ratingens U23

Die U23 von Ratingen 04/19 muss derweil auf die andere Rheinseite fahren, zum Tabellen-Achten Spvg Weißenberg. Die Neusser schossen zuletzt Eller 04 auf dessen Gelände mit einem 3:1 von der Bezirksliga-Spitze, und damit ist alles gesagt über die Ratinger Auswärts-Hürde. Dort wird der Abwehrspieler Ibrahim Dibasi wahrscheinlich die gesamte Hinrunde ausfallen. Der 19-Jährige musste zuletzt früh ausscheiden, und im Krankenhaus wurde ein Bänderriss festgestellt. Aber auch der Knöchel an sich hat einiges mitbekommen.

Ben Gubsch, der talentierte Angreifer, fällt weiter verletzt aus, und zudem auch der gesperrte Bilal Ajenoui. Trainer Andreas Voss sagt zum Auswärtsspiel: "Wer in Eller gewinnt, der kann guten Fußball spielen. Wir müssen weiter unser Abwehrspiel verbessern. 21 Gegentore bisher, das ist viel zu viel. Aber wir arbeiten daran."