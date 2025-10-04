Hohe Auswärts-Hürden für den SV Hösel und Ratingens U23

Mit den drei Siegen zuletzt hat der SV Hösel erst einmal das obere Drittel der Bezirksliga erobert. Ein stolzer Saisonstart für den Neuling vom Neuhaus. Aber am Sonntag steht eine Hürde an, die nur schwer zu meistern ist. Es geht zur SG Benrath-Hassels, 15.30 Uhr, den Tabellennachbarn, der am vergangenen Sonntag beim CfR Links mit 9:0 einen Kantersieg der ersten Kategorie landete.
Ein Punkt fehlte den Düsseldorfern in der vergangenen Spielzeit am Meistertitel, der TSV Solingen war damit der Meister und Aufsteiger. Das soll eigentlich nun nachgeholt werden, und Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic hält diese Truppe auch so ziemlich für das Beste, was die Liga zu bieten hat: "Hassels will aufsteigen, das ist auch der Topfavorit. Wir werden das zu spüren bekommen."
Mirosavljevic kann auch keine Bestbesetzung bieten, Verletzungen und Verhinderungen lassen das nicht zu. Dennoch kann seine Truppe mit ganz breiter Brust Richtung Benrath fahren, die stolzen Ergebnisse zuletzt untermauern das.
Die U23 von Ratingen 04/19 muss derweil auf die andere Rheinseite fahren, zum Tabellen-Achten Spvg Weißenberg. Die Neusser schossen zuletzt Eller 04 auf dessen Gelände mit einem 3:1 von der Bezirksliga-Spitze, und damit ist alles gesagt über die Ratinger Auswärts-Hürde. Dort wird der Abwehrspieler Ibrahim Dibasi wahrscheinlich die gesamte Hinrunde ausfallen. Der 19-Jährige musste zuletzt früh ausscheiden, und im Krankenhaus wurde ein Bänderriss festgestellt. Aber auch der Knöchel an sich hat einiges mitbekommen.
Ben Gubsch, der talentierte Angreifer, fällt weiter verletzt aus, und zudem auch der gesperrte Bilal Ajenoui. Trainer Andreas Voss sagt zum Auswärtsspiel: "Wer in Eller gewinnt, der kann guten Fußball spielen. Wir müssen weiter unser Abwehrspiel verbessern. 21 Gegentore bisher, das ist viel zu viel. Aber wir arbeiten daran."