Hohe Abschluss-Niederlage für die FCS-U19

Für die U19 des 1. FC Saarbrücken brachte das letzte Auswärtsspiel beim DSC Arminia Bielefeld noch mal eine hohe Pleite. Beim Tabellenzweiten der Gruppe F unterlag das Team von Trainer Salvatore D'Andrea glatt mit 1:6 (0:5). Schon zur Pause war klar, dass es für die Saarländer in Ostwestfalen nichts zu holen gibt. Henry Obermeyer (6.), Tom Krüger (17.) und 32.), Lennox Yao Afolabi (29.) und Lukas Dick (40.) stellten bis zur Pause schon einen 5:0-Vorsprung im BÖLLHOFF-STADION an der Sauerlandstr. her. Marco Blinn konnte in der 55. Minute den einzigen Saarbrücker Treffer erzielen, der kurz zuvor eingewechselte Bellal Afghjanyar (90.) stellte mit dem Schlusspfiff den Endstand her. Eine halbe Stunde später brach im Heimkabinen-Bereich erneut Jubel aus, da die Herren wenige Kilometer entfernt auf der Alm nach dem eigenen 1:0 (0:0)-Sieg über den SV Wehen Wiesbaden den Meistertitel der Drittel Liga holten. Beim FCS-Tross tröstete die Relegations-Teilnahme über die hohe Niederlage hinweg. FCS-Trainer Salvatore D'Andrea sagte nach dem Spiel: "In der ersten Hälfte waren wir gut dabei, haben aber fast alle Gegentore nach Standard-Situationen bekommen, aus dem Spiel heraus haben sie fast nichts getroffen. Wir wollen das dann in der zweiten Hälfte besser machen, wollten uns nicht abschließen lassen. Das war dann besser, wir kommen zum Anschluss und kamen zu weiteren Gelegenheiten, so dass wir es hätten noch mehr verkürzen können. Wir haben in der zweiten Hälfte Charakter gezeigt und sind nicht auseinander gefallen".