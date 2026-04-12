Hofstetten zurück in der Erfolgsspur - deutlicher Auswärtssieg in Bühl

Landesliga-Spitzenreiter SC Hofstetten fand am Samstag im Bühler Hägenich wieder in die Erfolgspur zurück und schlug den gastgebenden VfB auch in dieser Höhe verdient mit 0:5.

Nach den zwei sehr unglücklichen 1:2-Niederlagen von Schapbach und zuhause gegen den Kehler FV wollte der Sportclub Hofstetten auf gar keinen Fall eine dritte Niederlage in Folge kassieren und begann die Partie beim VfB Bühl sehr konzentriert. Die Elf von Michael Santoro empfang den Liga-Primus immerhin mit der Empfehlung von sieben Punkten aus den drei letzten Begegnungen sehr optimistisch, musste aber bald das hohe Pressing mit viel Ballverlust gegen den „esszeh“ anerkennen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde der VfB empfindlich im Spielaufbau gestört und bekam in der Folgezeit viel Arbeit in der Defensive. Schon nach 13 Minuten hätte sich der Sportclub mit einer Doppelchance nach einer schönen Kombination, eingeleitet von Elias Esslinger Marco Petereit und Jannik Schwörer, belohnen können. Hielt VfB-Schlussmann Sid Bodendorf noch den Schuss von Fabio Kinast, so hatte er Glück, dass der Hofstetter Spielmacher den Abpraller per Kopf knapp über das Tor setzte. Trotz Dauerdruck konnten sich die Gastgeber immer wieder befreien, kombinierten ebenfalls gut nach vorne und sorgten so selbst für Gefahr vor dem Hofstetter Tor. Als der Sportclub einen Eckball der Gastgeber in der 19. Minute abgefangen hatte und schnell umschaltete, gewann Fabio Kinast das Laufduell gegen Danijel Lucic und passte zum freistehenden Lukas Hauer, der nur noch einzuschieben brauchte, 0:1. In der 35. Minute wurde Jannik Schwörer steil bedient, tanzte Claudio Fusaro im Strafraum aus, scheiterte aber an Sid Bodendorf, der bravourös zur Ecke klärte. Nachdem der VfB Bühl den dritten Eckstoß in Folge abgewehrt hatte, hämmerte Elias Esslinger das Leder ins linke obere Toreck, keine Möglichkeit für Bodendorf, 0:2 in der 38. Minute. Im direkten Gegenzug musste erstmals der Hofstetter Keeper Benjamin Wolber gegen Felix Bechle eingreifen. Bei der nachfolgenden Ecke verpasste Danijel Lucic per Volleyabnahme den Anschlusstreffer. Die Vorentscheidung gelang dann Fabio Kinast, der die schöne Vorarbeit von Lukas Nitzsche im Rücken der Abwehr zum 0:3 veredelte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.